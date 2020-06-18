'Метинвест' занял 9 место среди 140 мировых меткомпаний в рейтинге Sustainalytics

Агентство Sustainalytics впервые оценило "Метинвест" на риски в области экологии, соцполитики и корпоративного управления. По результатам анализа компания заняла высокое 9 место среди 140 компаний со всего мира по качеству управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности. Об этом сообщает информагентство УНИАН.

"Влиятельное независимое аналитическое агентство Sustainalytics предоставило комплексную оценку эффективности деятельности международной вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний" Метинвест "в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG), присвоив ей высокое 9 место среди 140 мировых металлургических компаний", – указано в сообщении.

В "Метинвесте" объяснили: Sustainalytics впервые оценивало эффективность работы группы "Метинвест" по критериям и методологии оценки рисков ESG. Такая оценка является показателем неуправляемых рисков в области ESG и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100. Чем ниже показатель свидетельствует – тем меньше неуправляемых рисков. Оценка рисков ESG для "Метинвеста" составила 32.0 балла.

"Агентство Sustainalytics признало сильным управление материальными аспектами ESG "Метинвеста" несмотря на то, что риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG, оценили как высокий (вследствие значительного влияния металлургической промышленности в целом). При этом, по результатам исследования, "Метинвест" получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными общинами", – сообщили журналисты.

В своем отчете Sustainalytics также высоко оценило корпоративное управление группой и отметило соблюдение ею высоких стандартов бизнес-этики. В сравнительном рейтинге "Метинвест" заняла девятое место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

"Мы признаем, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень воздействия на окружающую среду и большие риски, чем во многих других отраслях. "Метинвест" постоянно учитывает экологические, социальные и управленческие факторы в своих бизнес-решениях, поэтому мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашего стремления к прозрачности ведения бизнеса. Мы считаем, что оценка нашей эффективности по критериям ESG помогает нам лучше понять сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. Мы получили обратную связь и оценили, как можем создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство группы "Метинвест" в отрасли", – прокомментировал результаты исследования генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

А директор по корпоративным финансам и казначейства группы "Метинвест" Александр Любарев выразил надежду, что полученные результаты помогут компании эффективно распределять средства.

"Темы ESG приобретают большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов. Мы считаем, что рейтинг, который предоставило группе "Метинвест" агентство Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений по распределению средств для наших нынешних и будущих кредиторов и инвесторов" , – отметил Любарев.