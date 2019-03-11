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"Меньше в 16 раз": в Украине сравнили зарплаты с европейскими

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В Украине минимальная зарплата в начале 2019 года составляла 132 евро, это вдвое меньше чем в Болгарии и в 16 раз – чем в Люксембурге.

При этом статистическая служба Европейского Союза разделила на три группы страны по уровню минимальной заработной платы, сообщил в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Первая – минимальная заработная плата ниже 500 евро в месяц. Страны-члены ЕС в этой группе включали: Болгарию, Латвию, Румынию и Венгрию. Минимальная заработная плата варьировалась от 286 евро в Болгарии до 464 евро в Венгрии", – подчеркнул Дорошенко.

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Вторая группа – минимальная зарплата от 500 евро до 1000 евро в месяц. В нее вошли такие члены ЕС: Хорватия, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, Литва, Греция, Португалия, Мальта и Словения. Минимальная оплата труда в странах начиналась от 506 евро в Хорватии и была максимальной в Словении – 887 евро.

"Третья – минимальная заработная плата не менее 1000 евро в месяц. Эта группа состояла из Испании, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии и Люксембурга. Минимальная заработная плата составляла от €1050 в Испании до €2071 в Люксембурге", – резюмировал Дорошенко.

"Меньше в 16 раз": в Украине сравнили зарплаты с европейскими

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Да зарплата это ерунда, главное что тарифы европейские, безвиз и томос, правда?
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