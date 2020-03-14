МАУ полностью закрывает пассажирское авиасообщение

Авиакомпания МАУ полностью закрывает регулярное авиасообщение в исполнение решения СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. В 00:00 часов в ночь с 16-го на 17-е марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до сих пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения", – говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го - 16-го марта, нужно обратиться в украинское консульство. Для таких случаев будут организованы специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения украинцев домой.

Авиакомпания МАУ предупреждает, что количество имеющихся свободных мест на ее собственных регулярных рейсах 15-го и 16-го марта - ограничено, поэтому просит с пониманием относиться к ограниченным возможностям.

Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в связи с полным ограничением авиасообщения Украины из-за пандемии коронавируса люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

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