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20 октября • обновлено в 15:25
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"Украерорух" должен быть поскромнее: в МАУ развенчали "зраду"

1.3т Читать материал на украинском

Тарифы Государственного предприятия по обслуживания воздушного движения Украины (Украерорух) необоснованно завышены по сравнению со европейскими, именно это стало причиной судебного спора с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины".

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал президент МАУ Евгений Дыхне. По его словам, МАУ работает в обычном режиме и никаких изменений не предвидится, несмотря на разгоняемую в сети "зраду".

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МАУ ведет судебный спор с "Украерорухом"

МАУ ведет судебный спор с "Украерорухом"

В частности, он пояснил суть спора, из-за которого в сети пошла дезинформация: все дело в существенном завышении ставок на аэронавигацию в Украине. Это, по его словам, касается именно обоснованности тарифов.

"Десять лет "Украерорух" не пересматривал ставки. Они в несколько раз выше, чем в соседних странах. Это ставит украинский рынок в неконкурентные условия... Руководство авиакомпании обращалось к различным правительствам в течение последних нескольких лет с просьбой о пересмотре ставок, однако, не было услышанным. Мы считаем, и уже почти год пытаемся в судебном порядке это доказать, что указанные тарифы должны соответствовать себестоимости услуг и формироваться в соответствии с правилами Евроконтроля. Судебная защита – это последняя инстанция и способ доказать свою позицию без примешивания политической мотивированности", – пояснил Дыхне.

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При этом он акцентировал внимание на том, что никаких официальных решений в этом деле не принималось.

Его комментарий был вызван появлением в сети информации о том, что якобы "уже в ближайшее время "Украерорух" может перестать обслуживать рейсы МАУ – таким образом, МАУ перестанет осуществлять полеты".

В частности, такое заявление было опубликовано на странице замглавы ОО "Всеувкраинская люстрация" Александра Аронца. Он утверждает, что на следующей неделе будет принято решение суда по этому спору.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дыхне пояснил, какие основные вызовы стоят перед крупнейшим авиаперевозчиком Украины, и как их преодолеть.

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Персона
Евгений Дыхне
Место
Украина
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Комментарии
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1
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Совсем одичали ,нормальные слова у чушкарей закончились,набор невнятных букв остался.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какой люд свидомито- кастрюляговый,такое на название,идиоты тупорылые.
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70rus xxx
70rus xxx
"Украерорух")).Святые угодники,цэ шо за зверь?
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Он Алекс
Он Алекс
70rus xxx, тебе какое дело вата ?
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