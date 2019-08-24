Масштабная афера с украинским теплоходом: всплыли новые скандальные факты

Всплыли новые факты о коррупции в "Украинском Дунайском пароходстве". Речь идет о продаже теплохода "Николай Савицкий" по заниженной стоимости.

Журналисты программы "Центр расследований Украины" провели собственное расследование и анонсировали серию передач о произволе команды главы УДП Дмитрия Чалого.

Теплоход "Николай Савицкий"

Напомним, в декабре прошлого года в Днепре за взятку был задержан советник председателя правления ЧАО "УДП" Марк Кривопальцев. Тогда о задержании на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Однако дело не сдвинулось с мертвой точки, а "Николай Савицкий" позже таки был продан по цене значительно ниже реальной стоимости. В передаче журналисты также расследовали факт продажи трех толкачей "самим себе" и многие другие факты коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Луценко Кривопальцев в результате махинаций занизил на 30% цену морского судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 года выпуска, м. Корнойбург, Австрия, которое принадлежит государству.

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