"Людей не оформляют": в Украине возьмутся за масштабные проверки строек

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и Государственной службе Украины по вопросам труда проверить все строительные компании на предмет уплаты налогов и официального трудоустройства рабочих.

"Проинформировала ГФС. По всей стране строят жилье, но налоги за это строительство забывают платить. Украинцы платят за квадратный метр, а в бюджеты эти средства не попадают", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 26 сентября.

По его словам, недобросовестные строительные компании придумали различные бесприбыльные организации и превратили нормальный процесс стройки в схемы уклонения от уплаты налогов.

"Люди работают на строительстве и их не оформляют на работу. Это должна быть абсолютно недопустимая история, поэтому все службы будут объединены, чтобы навести порядок в этой сфере", – резюмировал Гройсман.

Ранее в ГФС заявили, что 46% предприятий, которые прошли проверку в этом году. нарушают закон и не платят часть налогов. Так, работникам выплачивают часть зарплаты в "конвертах" или же вовсе их не оформляют. Нарушителей обязали доплатить в бюджет более 800 млн грн налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укравтодоре" заявили, что местная власть неэффективно осваивает взносы от застройщиков. В качестве примера в ведомстве рассказали о ситуации с дорогами на въездах в Киев. Населенные пункты активно застраиваются, девелоперы платят взносы на развитие инфраструктуры, однако власти эти деньги не направляют на модернизацию и ремонт дорог.