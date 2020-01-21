"Людей опять кинули?": В "ДНР" раскрыли подлость с повышением зарплат

Главарь "ДНР" Денис Пушилин не будет повышать зарплаты до уровня российского города Ростов-на-Дону, как было обещано населению в прошлом году.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. По его словам, об этом стало известно после закрытого заседания "правительства республики", на котором якобы был принят "бюджет".

"Люди ждали, что их зарплаты из 13 тысяч рублей (5 тысяч гривен. – Ред) на протяжении следующих двух лет вырастут до 30 тысяч (почти 12 тысяч гривен. – Ред), как и обещал им в прошлом году Пушилин, он же пушинка. Но пока растут только цены. Бюджет, который утвердили на закрытом заседания "правительства" на этот год, повышения зарплат не предусматривает. Так что людей кинули в очередной раз", – подчеркнул блогер.

Население в "ДНР"

По его словам, в пабликах "ДНР" люди жалуются, что большинство пенсионеров и работников "госструктур" до сих пор не получили зарплаты еще за конец 2019 года.

"Стоит ли дальше верить в эти сказочные обещания? Сумма бюджета на год для "ДНР" составит почти полтора миллиарда рублей (600 млн грн. – ред). Чтобы вы чувствовали и понимали разницу, к примеру, бюджет в Днепре составляет 13 млрд. Как видите, разница очень даже кардинальная. Когда же жителям "ДНР" ожидать повышения уровня жизни и дальше становиться непонятно", – подытожил блогер.

Скрин-шот

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам одного из местных блогеров, кризис в "ДНР" приобретает системный характер. Продолжается задержка заработных плат работникам бюджетных учреждений, в т.ч. и медицинских.

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