''Где зарплаты?'' Ляшко устроил потасовку с Гройсманом в Раде. Появилось видео

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе с несколькими депутатами из фракции устроили потасовку в правительственной ложе в Раде, где находился премьер-министр Украины Владимир Гройсман (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В это же время некоторые депутаты из фракции БПП пытались не допустить стычки между политиками, в результате чего все же завязалась небольшая драка.

Сначала Ляшко с членами фракции обратился к правительству по поводу задержек с выплатами зарплат в Одесском медицинском национальном университете и "Укравтодоре".

"Я пошел к людям и они мне сказали, что с декабря не получают зарплату. Вот к чему человека довели – месяцами не получать зарплату. Я требую от вас прекратить выплаты руководству Министерства здравоохранения, "Укравтодора", пока не выплатят людям зарплаты. Себе же зарплаты платят – вовремя получают. Почему работяга должен месяцами не получать зарплату?" – заявив лидер "радикалов".

В ответ на это Гройсман ответил, что Кабмин уже инициировал служебную проверку ситуации с невыплатой зарплат в образовательном учреждении. Он пояснил, что счета заблокированы в судах и поэтому не дает возможности подписать контракты.

"Второе – Вы сказали о задолженности в "Укравтодоре". Я бы посоветовал вам более подробно разбираться, когда Вы поднимаете какие-то вопросы. Ремонты остановились, рабочие стоят и не получают заработную плату. Хочу вам сказать, что у нас как у государства нет каких- либо задолженностей по капитальному ремонту дорог. Надо выяснить причины, почему их работодатели им не выплатили зарплаты", – заключил Гройсман.

После этого Ляшко вместе с членами фракции подошли к парламентской трибуне и устроили потасовку.

Скриншот

Спикер парламента Андрей Парубий на момент инцидента выключил микрофоны в ложе, по этому о чем именно спорили Ляшко и Гройсман – неизвестно. При этом, судя по видео, политики едва не подрались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта во время заседания Кабинета министров Ляшко вместе с однопартийцами устроили скандал. Они требовали пересмотреть вопрос продолжения контракта с Андреем Коболевым, как с главой НАК "Нафтогаз". Стоит отметить, что глава "радикалов" устроил гневный спор с Гройсманом. Политики обменялись взаимными оскорблениями.

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