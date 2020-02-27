Лукашенко раскритиковал Кремль за срыв договора по нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что российские власти искажают достигнутые с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности в нефтяной сфере.

В частности, Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным о компенсации Минску при поставках. Об этом сообщает БелТА.

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности – двух президентов", – заявил лидер Беларуси.

"Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", – резюмировал Лукашенко.

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"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, $1 млрд, а в этом году за счет снижения этой пошлины – она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра. – Ред.) – получим, допустим, $700 млн, то он сказал: "Мы $300 долларов компенсируем, в том числе за счет премии", – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что Россия таким образом была готова сохранить "финансовый уровень по нефти прошлого года".

Президент Беларуси заявляет, что российские власти искажают достигнутые с президентом РФ договоренности в нефтяной сфере

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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