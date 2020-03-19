Lufthansa отменит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса

Немецкий авиаконцерн Lufthansa из-за пандемии коронавируса SARS-CоV-2 еще сильнее сократит объем авиаперевозок.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, из 763 самолетов, которыми располагает авиакомпания, около 700 останутся на земле. До 19 апреля компания осуществит лишь около 5% запланированных полетов, сообщила Lufthansa на презентации ежегодной отчетности во Франкфурте-на-Майне.

Самолеты будут на земле tvoemisto.tv

Рейсы на дальние расстояния будут осуществляться лишь из Франкфурта-на-Майне и трижды в неделю – из Цюриха силами швейцарской "дочки" Swiss. В Мюнхене будут задействованы лишь самолеты подразделения Cityline.

Председатель правления Lufthansa Карстен Шпор отметил, что сейчас приоритетное значение имеет эвакуация немцев из-за границы. Он затруднился с прогнозами деловой активности на оставшуюся часть года.

"Распространение коронавируса перевело в режим ЧС всю мировую экономику, включая и наше предприятие. Последствия сейчас никто не может предсказать. Чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем более вероятно, что в будущем воздушный транспорт станет невозможным без государственной помощи", – констатировал Шпор.

Отмена полетов коснется в основном Европы, Азии и Ближнего Востока. Пассажирам советуют перед вылетом проверять статус рейса онлайн. В целом Lufthansa объявила об отмене 23 000 рейсов в период с 29 марта по 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания МАУ полностью закрывает регулярное авиасообщение в исполнение решения СНБО. В 00:00 часов в ночь с 16-го на 17-е марта в Украине закрылось регулярное пассажирское авиасообщение.

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