Кредиты под 500%: украинцы массово становятся жертвами ловушки Манивео

В Украине активно рекламируют "быстрые деньги" до зарплаты. Звезды выступают в роликах по телевидению, призывая "получить реальные бабосики", а в медиа появляются материалы, описывающие невероятные преимущества таких кредитов.

При этом ни на сайте организации, ни тем более в рекламных материалах нет ни слова об огромных процентах. Если банки выдают потребительские кредиты под 30-50% годовых и при этом обязаны указывать реальные условия договора, Манивео дает в долг под 300-500% годовых и узнать об этом можно только после оформления заявки.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцы оказываются в "ловушке" быстрых займов и сколько на самом деле стоят разрекламированные "бабосики".

Долг растет как на дрожжах

"С помощью кредитного калькулятора на главной странице сайта необходимо выбрать сумму и срок кредитования, после чего нажать кнопку "Получить кредит", – говорится на сайте Манивео. Вводим в калькуляторе максимальную сумму долга и максимальный срок – пять тысяч гривен сроком на 30 дней. Калькулятор показывает результат: заплатить нужно 5015 грн, а размер переплаты составляет всего лишь 15 грн! Казалось бы, невероятно выгодные условия.

Однако, если внимательнее присмотреться к калькулятору, оказывается, что 15 грн нужно будет заплатить при условии, что вы по акции берете первый кредит и на определенную сумму. То есть калькулятор отображает информацию только по акционным условиям.

Сколько на самом деле будет стоить ваш долг, узнать крайне сложно. Договора с полными условиями на сайте нет, реальная процентная ставка не указывается. "Все условия получения денежной ссуды на карту прозрачны... Вы сможете прочитать его (договор. — Ред.) в полном объеме перед тем, как денежные средства поступят на ваш карточный счет", – говорится на сайте Манивео.

Что интересно, чтобы начать оформлять кредит, в форме нужно отметить, что вы уже ознакомились с правилами и условиями займа. Получается замкнутый круг: чтобы оформить кредит, вы должны официально подтвердить, что с условиями уже ознакомлены, но чтобы посмотреть на эти условия, нужно сперва согласиться с указанным утверждением.

OBOZREVATEL ознакомился с постановлениями и решениями суда по спорам, в которых участвовала компания Манивео. Всего в реестре – больше 1200 таких документов! Если верить исковым заявлениям, годовая ставка по кредиту составляет до 569,4%. То есть если взять 5 тыс. грн на месяц, то, согласно данным из реестра судебных решений, вернуть придется не 5015, а более 7 тыс. грн.

Манивео

"Заемщик платит финансовому учреждению проценты из расчета 569,40% годовых. Истец считает, что при заключении кредитного договора между сторонами нарушено право истца как потребителя, так как кредитный договор не соответствует требованиям Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в одном из многочисленных исков против Манивео. Что интересно, большинство судебных разбирательств закончились в пользу компании.

Не заплатил – в суд и звонки родственникам

"Выиграть у Moneyveo суд по просроченной задолженности практически невозможно… Ни юристы, ни адвокаты не помогут должнику избежать ответственности. Единственное, что в их силах, – немного потянуть время в судах", – утверждают в компании.

И если опираться на судебную практику, в Манивео не врут – выиграть у них суд крайне сложно. А вот они с завидной регулярностью отсуживают у клиентов, которые брали в долг несколько тысяч гривен суммы, которые многократно превышают долг.

К примеру, несколько месяцев назад суд удовлетворил иск компании и с клиента, который брал в долг 7 тыс. грн, взыскал 20,3 тыс. грн. И чем дольше не платить, тем больше будет долг. Как заявляют в самой компании, согласно условиям договора судится с должником компания может уже через 4 дня просрочки. Подтверждая, что вы ознакомлены с договором, вы даете компании право звонить вашим родственникам, коллегам, передать ваш долг коллекторам.

На что даете согласия, оформляя кредит Манивео:

ваши данные попадают в распоряжение компании на 5 лет;

если вы поменяли номер телефона или изменилась любая информация – обязаны за 3 дня предупредить Манивео;

ваш долг могут продать коллекторам;

компания может обращаться за информацией о вас к родственникам, коллегам, друзьям.

Скандалы вокруг компании и мошеннические схемы

Несколько месяцев назад в сетях появились десятки сообщений о том, что мошенники оформили на них кредиты в Манивео. Мол, информация о них была размещена в документах на портале публичных закупках (Prozorro). Так как Манивео не проводила должную проверку, деньги выдавали на чужие имена, а требовали их с тех, чьи документы использовали.

Схема вызвала резонанс в соцсетях, на него в том числе откликнулась и замглавы НБУ Екатерина Рожкова. "Это ужасное мошенничество. Я не знаю, как мы сможем в этой ситуации помочь, поскольку Национальный банк не регулирует финансовые компании. Но все же мы попытаемся что-то сделать", - написала представитель регулятора в соцсетях.

В самой компании OBOZREVATEL подтвердили: действительно мошенники на чужие документы набрали у них кредиты, а когда они начинают их требовать с реальных владельцев паспортов, украинцы узнают, что стали жертвой схемы. Правда, в компании винят во всем Prozorro. Якобы на сайте открытых торгов любой желающий может скачать документы участников торгов. А среди них – и паспорта.

Свою вину в Манивео не признали. Деньги выдавали без должной проверки, но виноваты либо пострадавшие, либо система госзакупок. После громкого скандала в Манивео организовали пресс-конференцию и разместили рекламные материалы в десятках разных СМИ. Причем клиентов меньше не стало. Судя по отчетности, в прошлом году чистая прибыль компании выросла почти в 30 раз!