Лещенко назначили членом набсовета "Укрзалізниці"

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".

В частности, правительство утвердило соответствующее распоряжение № 1309-р от 18 декабря. Об этом свидетельствует "Урядовий портал".

В набсовет УЗ также вошел советник министра инфраструктуры Олег Журавлев.

Одновременно с этим досрочно прекращают свои полномочия члены набсовета Даниэль Билак и Константин Марьевич.

Кроме того, правительство уполномочило госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами набсовета "Укрзалізниці".

Кабинет министров назначил Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элементов рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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