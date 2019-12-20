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20 декабря • обновлено в 14:59
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Лещенко назначили членом набсовета "Укрзалізниці"

1.4т
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Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".

В частности, правительство утвердило соответствующее распоряжение № 1309-р от 18 декабря. Об этом свидетельствует "Урядовий портал".

В набсовет УЗ также вошел советник министра инфраструктуры Олег Журавлев.

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Одновременно с этим досрочно прекращают свои полномочия члены набсовета Даниэль Билак и Константин Марьевич.

Кроме того, правительство уполномочило госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами набсовета "Укрзалізниці".

Кабинет министров назначил Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця"

Кабинет министров назначил Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

  • Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

  • "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элементов рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
"Укрзалізниця"
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
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Гоша Злой
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