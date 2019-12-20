Лещенко назначили членом набсовета "Укрзалізниці"

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".
В частности, правительство утвердило соответствующее распоряжение № 1309-р от 18 декабря. Об этом свидетельствует "Урядовий портал".
В набсовет УЗ также вошел советник министра инфраструктуры Олег Журавлев.
Одновременно с этим досрочно прекращают свои полномочия члены набсовета Даниэль Билак и Константин Марьевич.
Кроме того, правительство уполномочило госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами набсовета "Укрзалізниці".
Кабинет министров назначил Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця"
Как сообщал OBOZREVATEL:
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