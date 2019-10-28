С казино, 'однорукими бандитами' и ставками: как в Украине заработает игорный бизнес

В Украине планируют разрешить казино и игровые автоматы. Чиновники и нардепы уверены, что после легализации игорного бизнеса бюджет ежегодно будет получать около 1 миллиарда долларов.

Количество иностранных инвестиций как в крупные города, так и в прибрежные зоны увеличится в разы, а украинцы станут богаче. Что задумали, сколько на этом можно заработать и есть ли опасность для игроманов — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине опубликовали законопроект о легализации игорного бизнеса;

Он касается как казино, так и букмекерских контор, игорных залов и лотереи;

В проекте есть много нюансов. В частности допуск к “одноруким бандитам” иностранцев, возможная монополия отдельных компаний и легализация автоматов для малообеспеченных;

Потенциально же открытие рынка казино и автоматов может приносить бюджету в среднем 1 миллиард долларов ежегодно;

Грузия — пример страны, которая зарабатывает огромные деньги на туристах и игроках. Украина старается принимать иностранный опыт.

Во власти неразбериха

Легализация игорного бизнеса — тема прибыльная и актуальная. Аргумент сторонников идеи прост — азартные игры есть и будут, но сейчас они находятся в тени. Не лучше ли их узаконить, чтобы все было цивилизованно и приносило деньги государству? По оценкам экспертов, ежегодно отечественный бюджет мог бы получать 25-30 миллиардов гривен как от казино и лотереи, так и от “одноруких бандитов”.

Вопрос так актуален, что буквально на первом заседании нового Кабинета министров президент Владимир Зеленский призвал правительство разработать законопроект и опубликовать его до 1 октября. В Кабмине же решили не торопиться и зарегистрировали его только 17 октября, сам же текст документа появился практически через неделю.

Проект удивил многих экспертов и профильных специалистов. Ведь по сути он не только дублирует уже имеющиеся наработки (а над собственным документом работает и профильный комитет по вопросам налогов), но и содержит существенные ошибки. Вот его основные детали.

Игорные заведения смогут официально работать после покупки лицензии. На казино их будет 20, для букмекерских контор — 80, онлайн-казино — 10, покерных клубов — 5, интернет-покерных клубов — 5, и для салонов игровых автоматов — 160.

Все указанные лицензии будут продавать на электронных торгах. Стартовые цены: для казино 12 400 минимальных прожиточных минимумов ежегодно — примерно 21 млн гривен (кроме Киева); для покерных клубов — 625 минимумов (около 1 млн гривен); для зала с игровыми автоматами — 730 минимумов (1,4 млн гривен), для букмекеров — от 625 минимумов (чуть более 1 млн гривен).

Отдельное внимание из всего перечня азартных игр крупные инвесторы и правительство уделяют казино. Ведь именно это потенциально сможет привлечь иностранные инвестиции.

Изначально президент Зеленский предлагал организовывать казино только в 5-звездочных отелях. В правительственном проекте норма сохранилась, а также дополнилась требованием по количеству номеров — для Киева не менее — 200 штук, для других городов — от 150. Как уже сказано выше, предлагается выдать 20 лицензий таким гостиницам. При том, что в Украине такого уровня комплексы можно пересчитать на пальцах, пока.

В каждом большом казино для городов с населением более 500 тысяч человек планируется обустроить 10 игровых столов, из них 2 — с рулеткой и не менее 50 игровых автоматов, в казино поменьше — 5 столов и 20 автоматов.

Именно с этим и связан предлагаемый законопроект — увеличить количество люксовых гостиниц, которые бы смогли помещать такие казино. Представитель ГУ "Юкрейнинвест" на юге Украины Дмитрий Мисюрев считает, что сейчас в стране идет инвестиционный рост и это отображено в рейтинге Doing Business-2020 (поднялась на 7 позиций).

“Принятие законов, стимулирующих развитие цивилизованного игорного бизнеса, отразится не только на уровне сервиса, но и на развитии туристического потенциала и внимании со стороны иностранного инвестора. Уже сейчас в Украине реализуются несколько проектов по строительству гостиниц ведущими сетевыми операторами. В Одессе проект строительства гостиницы "Редиссон", а в Киеве — "Шератон”, — пояснил OBOZREVATEL Мисюрев.

Сколько можно выиграть?

Законопроект защищает право на выигрыш. Если он будет до 5 миллионов гривен, его обязаны предоставить сразу на месте, если больше — то в течение 10 дней. Для обеспечения выигрышей казино должно иметь действующую банковскую гарантию на не менее чем 7200 минимальных зарплат. А это более 35 миллионов гривен.

Как будут бороться с зависимыми?

Отдельное внимание в кабминовском проекте закона уделяют и борьбе с игровой зависимостью. В медицине ее называют лудоманией.

Статья 17 закона прописывает, что в казино обязаны идентифицировать игроков по паспорту, а затем проверить их через базу добровольного отказа от посещения игорных заведений. Чаще всего игроки или их близкие пишут обращение, где просят все игорные заведения заблокировать посещение на определенный срок.

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Кроме того, во всех казино должны разместить информацию о лудомании, а также других ограничениях для игроков. Даст ли это эффект — вопрос довольно сложный. К слову, в нынешнем проекте играть в азартные игры разрешается с 18 лет. Правда, отдельные эксперты настаивают на повышении этого порога до 21 года.

Плюсы и минусы проекта?

Эксперты выделяют два больших плюса: налоги и улучшение качества туризма. Прежде всего в крупных городах и в Черноморском регионе (Херсонская, Николаевская, Одесская области).

Местные власти Херсона, к примеру, планируют после легализации добиться размещения на территории области минимум одного отельного комплекса с 5-ю звездами и казино. Это может стать толчком развития туристической отрасли региона.

“Для нас это привлечение инвестиций, создание лучшей туристической инфраструктуры, с операторами, прохождением круизных лайнеров в Черном море и их захода в нашу Херсонскую область, созданием новой инфраструктуры в Черноморском районе”, — подчеркнул глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время Первого украинского игорного форума.

Народный депутат от “Слуги народа”, член подкомитета по игорному бизнесу Олег Марусяк поясняет, что кабминовский проект нужно существенно доработать. При всех плюсах, Министерство финансов внесло существенные правки, которые нивелируют позитивный эффект от легализации.

“В законопроекте исчез переходной период. С его помощью мы и хотели сделать все плавно, чтобы бизнес не пострадал, и чтобы с первого же года получили поступления”, — заявил нардеп.

Проблемным может оказаться и пункт об идентификации игрока по паспорту и идентификационному коду. Логично предположить, что иностранные “боссы” не будут приходить в казино с ИНН или отчитываться перед сотрудниками заведения. При таком варианте реально ни один иностранец не сможет законно играть в рулетку, что способно поставить под угрозу всю суть идеи.

Существует мнение, что наибольший удар проект правительственного закона готовит для классических числовых лотерей. В его нормах не содержится необходимых условий для проведения, например, обычных тиражных, мгновенных и других игр. Если законопроект примут, эти традиционные лотереи станут невозможными.

Также отдельные эксперты и народные избранники не согласны с идеей размещать игровые автоматы исключительно в гостиницах. По мнению нардепа от "СН" Александра Дубинского, это попросту унесет в “тень” автоматы в переходах и на улицах. Ведь маловероятно, что малообеспеченные игроки пойдут играть в отелях, а не у себя "на районе". Они попросту будут искать подпольные площадки.

Именно поэтому законопроект в профильном налоговом комитете, вероятно, будет доработан.

Опыт Грузии

В стране уже более 20-ти лет работает свободный рынок игорного бизнеса. Действуют даже отдельные зоны, где местные власти освобождают от налогов казино, если при них будут построены отели на 80 или 100 номеров. Например, районы Казбеги или Цхалтубо.

Казино в Цхалтубо

Во время Первого украинского игорного форума в Херсоне один из авторов реформы игорного бизнеса в Грузии Гия Гецадзе детально рассказал об опыте работы. У себя в стране они подошли к процессу легализации комплексно. Если в середине 1990-х этим занимались исключительно преступные группировки, то после реформы все перешло в руки крупному бизнесу. Более того, путем легализации игорного бизнеса правительство повышало туристическую привлекательность конкретных курортов.

Все происходило по простой формуле: строишь инфраструктуру — страна дает возможность открыть казино и снимает налоги на игорную сферу. Правда, по словам Гецадзе, развивать туризм только 5-звездочными отелями нельзя, необходимо позаботиться и о простом сервисе — 3-4 звезды, которые смогут себе позволить и рядовые украинцы, и иностранные туристы.

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