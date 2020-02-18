Квартиры в ипотеку: украинцам пояснили, как получить деньги на собственное жилье

Получить собственное жилье стремятся многие украинцы. Но что делать, если заработок пока недостаточно большой, чтобы приобрести желанную квартиру сразу? Выход есть – купить в ипотеку. В последнее время в Украине ситуация на рынке кредитов становится все более благоприятной для населения. А банки поставили себе амбициозную цель – уже в ближайшее время снизить процентную ставку по ипотеке с нынешних 15% до 8-9%. По прогнозам самих банкиров, это может случиться уже в 2020 году.

Многие украинцы до сих пор боятся взять кредит на жилье только потому, что ничего не знают об условиях ипотеки. Чтобы ответить на самые распространенные вопросы, OBOZREVATEL пообщался с директором Департамента розничного банкинга Укргазбанка Олегом Кляпко.

– Сегодня вопрос кредитов на жилье является наиболее актуальным, так как многие хотят жить в Киеве, переезжают сюда, всех этот вопрос интересует. Как можно прийти к вам и получить кредит на жилье?

Человек по натуре такой, что боится взять ипотеку – это длительный период, нужно затратить большие усилия и тому подобное. Вот, собственно, Укргазбанк своим ипотечным офисом решил эту проблему.

Мы создали онлайн-сервис, который позволяет клиенту, не боясь, сидя у себя дома, не посещая отделение, направить небольшую заявку, заполнив 8-9 полей о себе:

доходы;

дата рождения;

где хотели бы обслуживаться и брать ипотеку.

Через два часа мы посылаем вам ипотечный сертификат на электронную почту, где определяем максимальную сумму – учитывая то, что вы указали. Будет названа сумма кредита, которую можно взять. Действие такого сертификата – 30 дней. Таким образом мы даем толчок гражданам не бояться работать с нами как с банком, и с финансовой системой страны в целом.

За первую неделю Укргазбанк разослал 200 ипотечных сертификатов на почту своим клиентам – это примерно 100 млн гривен, которые банк одобрил для предоставления ипотеки

Далее процедура немного сложнее, чем просто отправить данные о себе и получить ипотечный сертификат. Но поскольку Укргазбанк является драйвером на рынке, то работники очень быстро работают с клиентами.

Например, у нас были кейсы – человек приходит, а у него есть выбранная квартира на вторичном рынке, и буквально на третий день он получает кредит. Почему на третий день?

Вы приходите, даете свои документы, но для того, чтобы банк оценил все риски, необходимо:

сделать оценку вашей квартиры (примерно день). То есть независимая оценочная компания смотрите, действительно ли жилье стоит столько, за сколько вы хотите его купить или продавец хочет продать;

проверить правоустанавливающие документы (если кто-то прописан – надо выписать), жилье должно быть пустым (без прописанных людей, особенно детей).

В то же время подается комплекс документов, которые рассматриваются быстро. Потому что вы имеете предварительное решение в виде ипотечного сертификата. Таким образом в течение двух часов принимаем решение, а уже на третий день назначаем встречу – приглашают вас и продавца.

Если вы женаты, то должны прийти в банк вместе с половинками, которые станут поручителями. Все должны поставить подписи в кредитном соглашении. Также приглашается нотариус, который осуществляет эту сделку в помещении банка. Все будет завершено буквально за три-четыре часа. Нотариусы квалифицированные, готовят соглашение заранее, вносят в реестр, вы становитесь полноценным собственником, далее – обмениваетесь ключиками.

– Я правильно поняла: ты подаешь заявку, далее дают сертификат (если получено согласие), потом приходишь в банк лично – все так?

Да, но есть 30 дней, чтобы выбрать квартиру. А банк со своей стороны дает 600 тыс. грн (например) в кредит на 20 лет – учитывая, что заполнил клиент. Если указанное совпадает с реальными данными о доходах, семейном положении, затратами, то вы получите деньги. Но задача банка – проверить информацию, поскольку могут быть другие кредиты. Если же все сходится – вы получите 600 тыс. грн. После того как вам выдали сертификат, можете искать квартиру.

В частности, нужно оценить свою способность осуществить первый взнос. Он составляет не менее 20% для рынка вторичного жилья и 30% для первичного жилья от застройщика. И понимая, что вы можете это сделать – идете в банк.

Там слушаете подробную консультацию, начинаете собирать документы. Подаете документы – получаете окончательное решение, а потом назначается день сделки.

– Относительно проверки застройщиков банком. Как она будет происходить? Как украинцам понять, что квартира, которую они покупают, будет в их собственности?

Если говорить о вторичном жилье, то нотариус проверяет владельца, предыдущих владельцев. В реестре видно, это помещение было перепродано несколько раз в течение года, ведь это может быть признаком мошенничества.

Если квартиру трижды пытались продать в течение года, то это также может быть признаком мошенничества. Мы бы не рекомендовали работать с таким продавцом

На счет застройщиков – мы выдаем кредиты тем, кто аккредитован у нас. Что такое аккредитация? Это сложный процесс. Оцениваем репутацию, финансовое состояние – должно обеспечивать себя и строительство собственными средствами. Таким образом происходит подробный анализ застройщика.

У нас работает 89 партнерских программ с застройщиками. Партнерские схемы – это более интересно, чем простая ипотека на 20 лет под 15,5% годовых. Чем интересно? Сам застройщик компенсирует часть процентной ставки на первые годы кредитования, то есть он банку платит комиссию по кредитному соглашению, и банк может снижать процентную ставку.

У нас есть кредитные программы, которые предусматривают 5% в первый год, а 15,7% на другие 19 лет. Есть возможность 8% в первые два года, 15,7% – на другие. На сайте расписаны все программы. Выбирайте застройщика. Мы со своей стороны гарантируем – проверенный, работает по нормальным юридическими схемами реализации первичного жилья.

– Давайте рассчитаем на примере конкретного жилья по конкретной стоимости. Представим, я пришла к вам – мне негде жить, я выбрала. Есть такой пример?

Если взять стоимость 2-комнатной квартиры в Киеве или под Киевом – 1,25 млн грн (50 тыс. долларов). И клиент будет вносить минимальный аванс 20%, то месячный платеж на 20 лет составит 8450 грн. Если взять это жилье в аренду – то это 12000 грн. Клиент сейчас получит этот кредит, сделает капиталовложения в будущее, платит проценты банку за свою квартиру и через 5-7 лет погасит кредит.

Если дать хорошую процентную ставку, дать клиенту понять, что получить ипотеку в Укргазбанке очень легко, – то он быстро заселится в свое новое жилье. Это будет движущим фактором в развитии экономики. Правительство и НБУ обратили внимание на эту проблему. Я очень благодарен регулятору за его взвешенную политику. НБУ достаточно быстро и правильно начал снижать рефинансирование. Сегодня учетная ставка составляет 11%. Считаю, что через полгода будет 8-9%.

– Если после того, как я взяла кредит, у меня возникли финансовые проблемы, не могу платить – как мне лучше поступить?

Банк готов всегда к диалогу. Мы рассматриваем любые кейсы. Здесь поможет реструктуризация задолженности. Что это? Если мы видим, что вы как заемщик добросовестный – идете на диалог. Мы идем навстречу, увеличиваем срок кредитования, ежемесячный платеж уменьшается.

Если полгода не сможете платить или можете "тело", а проценты – нет, эти кейсы тоже можем рассматривать, но в индивидуальном порядке. Вы можете не платить проценты, какой-то период, а затем платить больше, чем до того, как начали только "тело" платить. Поскольку проценты вам нужно будет возвращать.

– Вы говорили о минимальном официальном доходе, нужно иметь, чтобы приобрести квартиру?

Официальный минимальный доход равен минимальной заработной плате.

– То есть 4700 грн.

Если мы понимаем, что на 4700 грн вы не живете, вам кто-то помогает, мы можем рассчитать. Но размер кредита будет небольшим – 80-100 тыс. грн.

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