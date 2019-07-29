Рубль в шаге от обвала: что ждет Россию

России грозит очередной обвал рубля. Эксперты прогнозируют снижение курса до 70 единиц за один доллар.

Как сильно это “ударит” по РФ и чего ожидать Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Центральный банк России снизил учетную ставку рубля. Там аргументировали это замедлением роста экономики, а также проблемами с нефтью. В том же ЦБ допустили и повторное снижение, если будет необходимость;

Российские эксперты на фоне этого прогнозируют падение рубля – до 70 единиц за один доллар;

При этом отечественные эксперты пока не "хоронят" финансовый сектор Москвы. Это аргументируется достаточно объемными запасами золота и валюты, а также нежеланием западных партнеров окончательно рушить Центральный банк РФ;

Рубль “штормит”

В пятницу, 26 июля, Центральный банк России снизил ключевую ставку с 7,5% на 25 базисных пунктов – до 7,25% годовых.

Российский рубль

В ЦБ отмечают, что темпы роста российской экономики с начала года складываются ниже ожиданий. “Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса…”, – говорится в сообщении.

Также ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. О чем это говорит?

Российское издание “Газета” цитирует слова руководителя департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций “Феникс” Евгения Удилова, который считает, что российская валюта ускорит свое падение. Однако причина этого не только в пятничном решении Центрального Банка.

“Российская валюта накопила достаточное количество более важных негативных факторов, которые уже сейчас оказывают давление на нашу валюту. Так что в ближайшие две недели она и без особой помощи Банка России имеет все шансы просесть к доллару США как минимум до 64,50-66,50”, – отметил Удилов.

Такое поведение рубля вызвано как ценами на нефть (а сейчас цена 63 дол. за барель), так и санкционной политикой. А судя по всему, ограничения будут продолжаться. К примеру, 11 июля Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

"Она (поправка в оборонный бюджет. — Ред.) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом", – заявил демократ из Калифорнии Брэдли Шерман.

Финансовые рынки сразу отреагировали на такие новости, валюта моментально просела. Поэтому эксперты прогнозируют ослабление рубля на фоне снижения Центральным банком ставки, до 70 единиц за один доллар. Моментального краха России не будет, но в долгосрочной перспективе это негативно отразится на экономике страны.

Что дальше?

Детально о решении Центрального банка OBOZREVATEL рассказал финансист Василий Невмержицкий. По его словам, на данном этапе значения понижения валютной ставки преувеличивать не стоит. Ведь Россия имеет значительные резервы.

Исходя из открытых данных, сейчас там находится примерно 520 миллиардов долларов. Весомая часть этой валюты в золоте, а до конца 2019 года в РФ планируют подкрепить резервы золотом и стать 3-й в мире страной по объемом золотовалютным запасам.

Также экономист обращает внимание на тот факт, что последние годы в России активно работают иностранные банки. А немецкий автогигант "Mercedes-Benz" и вовсе открыл завод в Московской области.

"Думаю, что произойдет девальвация с 62 рублей до 79 за один доллар. Но это существенно не повлияет на финансовый сектор экспортируемой Москвой нефти", – подчеркнул Невмержицкий.

К примеру, на территории РФ работают крупнейшие американские, европейские и азиатские финансовые структуры. Такие гиганты как: UniCredit (Италия), OTP (Венгрия), Deutsche Bank (Германия), ING Bank (Нидерланды), Toyota Bank (Япония) и другие.

Эксперт обращает внимание и на еще одну интересную деталь – санкционную политику Европейского Союза против Кремля. Несмотря на ограничения, приток валюты в Россию со стороны той же Германии значительно увеличивается. При этом Невмержицкий подчеркнул, что в целом по всему миру наблюдается тенденция на снижение темпов роста экономики, в будущем это может создать определенные трудности.

Еще более пессимистично на ситуацию смотрит российское рейтинговое агентство АКРА. По информации его аналитиков, в ближайшие годы американская экономика скатится в первую за 11 лет рецессию (-0,7%), темпы роста в Китае, уже минимальные за 25 лет, рухнут до 4% в год, а экономика Евросоюза останется в ловушке стагнации – ее ВВП прибавит всего 0,2%.

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Обмен валют

"Более 20% экспорта России приходится на прямых участников (торговых – Ред.) войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем. Это ударит по спросу на сырьевые товары, за счет которых российская экономика получает три четверти экспортных доходов", – говорится в исследовании аналитиков.

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