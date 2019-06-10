Курс доллара в Украине опустился: сколько стоит валюта в банках

В Украине курс доллара в понедельник, 10 июня, опустился на 15 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,69 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 6 копеек и составил 30,15 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,59 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 20 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 29,98 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 20 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара опустился на 15 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тенденция на укрепление курса гривни, которая наблюдалась весной, значительно изменилась. Ситуация на валютном рынке может осложниться летом.

Такой прогноз опубликовал на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. Так, курс доллара перешел к росту во второй половине мая. По оценкам финансиста, летом украинскую национальную валюту ждут очередные сложности.

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