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Курс доллара и евро резко подскочил из-за отставки Смолия

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
5,0 т.
Курс доллара

Доллар подорожал после отставки Смолия (Фото: коллаж Обозреватель).

Официальный курс доллара в пятницу, 3 июля, подорожал на 41 копейку и установился на отметке 27,18 грн. Таким образом валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Евро при этом вырос на 66 копеек за сутки – до 30,65 грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 июля

  • 100 долларов США – 2718 грн;

  • 100 евро – 3065 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,0 грн/$

  • Продажа – 27,3 грн/$

Евро:

  • Покупка – 30,12 грн/€

  • Продажа – 30,72 грн/€

Курс на межбанке

Доллар:

  • Покупка – 27,22 грн/$

  • Продажа – 27,25 грн/$

Евро:

  • Покупка – 30,68 грн/€

  • Продажа – 30,72 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,99 грн/$

  • Продажа – 27,13 грн/$

Евро:

  • Покупка – 30,32 грн/€

  • Продажа – 30,47 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,0 грн/$

  • Продажа – 27,15 грн/$

Евро:

  • Покупка – 30,15 грн/€

  • Продажа – 30,4 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке.

  • Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.

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