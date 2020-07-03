Курс доллара и евро резко подскочил из-за отставки Смолия

Официальный курс доллара в пятницу, 3 июля, подорожал на 41 копейку и установился на отметке 27,18 грн. Таким образом валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Евро при этом вырос на 66 копеек за сутки – до 30,65 грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 июля

100 долларов США – 2718 грн;

100 евро – 3065 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Евро:

Покупка – 30,12 грн/€

Продажа – 30,72 грн/€

Курс на межбанке

Доллар:

Покупка – 27,22 грн/$

Продажа – 27,25 грн/$

Евро:

Покупка – 30,68 грн/€

Продажа – 30,72 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,99 грн/$

Продажа – 27,13 грн/$

Евро:

Покупка – 30,32 грн/€

Продажа – 30,47 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Евро:

Покупка – 30,15 грн/€

Продажа – 30,4 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке.