Доллар уже второй день подряд пробил рекордную отметку: свежий курс валют в Украине
Доллар уверенно дорожает по отношению к гривне
Евро за сутки подскочил аж на 16 копеек
Аналитики уверены – гривня будет только дорожать в ближайшем будущем
Национальный банк Украины во вторник, 29 сентября, установил курс гривни к доллару на уровне 28,3 грн. Таким образом американская валюта прибавила в цене 4 копейки. Стоимость евро за сутки взлетела на 16 копеек – до 33,03 грн. Аналитики прогнозируют и дальнейшее обесценивание гривни на этой неделе.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 29 сентября
1 доллар США – 28,3 грн (+4 коп.)
1 евро – 33,03 грн (+16 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,0 грн/$
Продажа – 28,41 грн/$
Евро:
Покупка – 32,6 грн/€
Продажа – 33,1 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,25 грн/$
Продажа – 28,34 грн/$
Евро:
Покупка – 32,98 грн/€
Продажа – 33,08 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,28 грн/$
Продажа – 28,32 грн/$
Евро:
Покупка – 32,83 грн/€
Продажа – 32,9 грн/€
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.
Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.
Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.