Минимум за 4 года: доллар в банках Украины пробил новую отметку

В Украине курс доллара в пятницу, 6 декабря, опустился на 8 копеек и преодолел психологическую отметку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 23,95 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 10 копеек и составил 26,58 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,87 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 6 копеек.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,48 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в пятницу, 6 декабря, опустился на 8 копеек и преодолел психологическую отметку

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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