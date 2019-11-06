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6 ноября • обновлено в 09:06
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Доллар заметно подешевел: сколько стоит в банках Украины

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В Украине курс доллара в среду, 6 ноября, упал на 15 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,83 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 21 копейку и составил 27,68 грн/€.

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Доллар заметно подешевел: сколько стоит в банках Украины

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,71 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 8 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,46 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 20 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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