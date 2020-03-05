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5 марта • обновлено в 10:26
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Курс доллара развернулся: сколько стоит валюта в Украине

5.8т
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Национальный банк Украины в четверг, 5 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,89 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,70 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках опустился на 5 копеек – до 24,94 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 12 копеек и составил 27,82 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 4 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,89 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 4 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,89 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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