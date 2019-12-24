Главная Новости
24 декабря • обновлено в 09:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар упал до нового минимума: за сколько можно купить валюту в Украине

592
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины во вторник, 24 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,27 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года, когда курс валюты составлял 23,26 грн/$.

Новости
Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,77 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,31 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 8 копеек и составил 25,90 грн/€.

Доллар упал до нового минимума: за сколько можно купить валюту в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги