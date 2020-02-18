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18 февраля • обновлено в 09:00
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Доллар и евро ускорили падение: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,51 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 7 копеек и составил 26,65 грн/€.

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Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,44 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,49 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки

В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня евро доллар
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