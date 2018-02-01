Курс биткоина стремительно обвалился

Курс криптовалюты биткоин в четверг, 1 февраля, опустился до 9,5 тысячи долларов.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем биткоин подешевел на 0,7 тысячи долларов.
Одновременно с этим капитализация криптовалюты уже снизилась до 160 миллиардов долларов.
Напомним, что падение курса криптовалюты совпадает с усилением контроля со стороны регулирующих органов во многих странах.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.
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