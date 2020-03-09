Курс биткоина рухнул вслед за нефтью

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 9 марта, упала на 10% до 7 943 долларов. Это произошло на фоне резкого обвала цен на нефть.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 10-14,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 10,1%, до 207,3 доллара; Ripple – на 9,9%, до 0,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 14,6%, до 277,1; Litecoin – на 14,2%, до 50,1 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 145,1 млрд долларов, Ethereum – до 22,7 млрд долларов, Ripple – до 9,2 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,2 млрд долларов.

Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 145 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти. "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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