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15 октября • обновлено в 12:22
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Курс биткоина приблизился к новой отметке

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Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 15 октября, упала на 0,1%, до отметки 8 344 долларов.

При этом наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,1-0,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum вырос на 0,6%, до 184,6 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,29 доллара;

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В то же время Bitcoin Саsh подешевел на 0,9%, до 224,8 доллара, а Litecoin – на 1,2%, до 56,4 доллара.

Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина снизилась

CoinMarketCap

В результате капитализация биткоина упала до 150,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,6 млрд долларов.

При этом капитализация Ethereum выросла до 19,9 млрд долларов, а Ripple – до 12,56 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 150 млрд долларов

Капитализация биткоина упала до 150 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалюта биткоин
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