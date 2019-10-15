Курс биткоина приблизился к новой отметке

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 15 октября, упала на 0,1%, до отметки 8 344 долларов.
При этом наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,1-0,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
В частности, курс Ethereum вырос на 0,6%, до 184,6 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,29 доллара;
В то же время Bitcoin Саsh подешевел на 0,9%, до 224,8 доллара, а Litecoin – на 1,2%, до 56,4 доллара.
Стоимость биткоина снизилась
CoinMarketCap
В результате капитализация биткоина упала до 150,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,6 млрд долларов.
При этом капитализация Ethereum выросла до 19,9 млрд долларов, а Ripple – до 12,56 млрд долларов.
Капитализация биткоина упала до 150 млрд долларов
Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.
По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.
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