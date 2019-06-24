Купили собственные запчасти: в Украине возник новый громкий скандал в оборонке

Сотрудников государственного "Киевского бронетанкового завода" подозревают в присвоении средств на ремонт и закупку деталей к бронетранспортерам на сумму 9,14 млн грн.

Как сообщают "Наші гроші", делом занимается Государственное бюро расследований. Отмечается, что в схеме вывода средств была задействована фирма "Торгив дим "Партсет".

Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с КБТЗ соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого, в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с "Торгив дим "Партсет". На его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортеров, которые уже были в использовании.

Через четыре недели КБТЗ подписал с той же фирмой теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчасти и комплектующие, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

Киевский бронетанковый завод Delo.ua

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торгив дим "Партсет" отразило в налоговой отчетности приобретения товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Каус", ООО "Дебаты", ООО "Скрол буд".

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в Райффайзент Банке Аваль в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

С другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски в КБТЗ, где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "Партсет". Сейчас это оборудование арестовано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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