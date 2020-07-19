Крымский мост столкнулся с новой проблемой: эффективность нулевая

Незаконно построенный Крымский мост не стал более дешевой альтернативой паромной переправе, поскольку российские оккупационные власти выдвинули новые требование к грузовым перевозкам по путепроводу.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Отмечается, что накануне Росжелдор постановил оснащать вагоны электронной пломбой ГЛОНАСС, чья аренда сопоставима с арендой самого вагона. Таким образом, несмотря на помпезное открытие грузового железнодорожного сообщения еще 1 июля, топливные трейдеры не пользуются новым переходом.

"10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, требующие по соображениям безопасности оснащать электронными пломбами ГЛОНАСС все грузовые вагоны, следующие по мосту", — сообщает издание.

Собеседник "Коммерсанта" пояснил, что ОАО "РЖД" принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами только АО "Инженерный промышленный концерн „Страж“, а их аренда стоит 960 руб. (350 грн) за вагон в сутки.

"Перевозка на пароме обходилась в те же 1−1,2 тыс. руб. за вагон, то есть „эффективность“ строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю", — заметил источник.

Другой добавил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся еще в 500 руб. (190 грн) за каждую операцию, а на крытые и нефтебензиновые цистерны, например, нужно навешивать сразу две пломбы.

В ГЛОНАСС при этом сообщили, что аренда навигационных пломб "Страж" — самая низкая на рынке в сравнении с другими производителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в аннексированный Россией Крым началось движение грузовых поездов через Керченский мост.

Украина обратится в Арбитражный трибунал за незаконное строительство Керченского моста в Крыму.

Позже в посольстве США в Украине заявили, что использование Россией Крымского моста является одним из оснований для продолжения сильных санкций.