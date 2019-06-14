Крымский мост соединили железной дорогой с Россией: опубликованы фото и видео

В аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

Сразу же после этого по ним прошел тепловоз с вагонами, сообщает "Федеральное агентство новостей".

В частности, строители произвели смычку железной дороги со стороны Керчи и Тамани.

Таким образом, Российская Федерация присоединила аннексированный Крым к своей железнодорожной сети.

Сразу же после этого по путям прошел тепловоз с вагонами

Оккупанты отмечают, что теперь есть сквозное сообщение по первому железнодорожному пути.

На сегодняшний день продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.

В Крыму осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей "Крымский мост"

В Крыму осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей "Крымский мост"

В Крыму осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей "Крымский мост"

В Крыму осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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