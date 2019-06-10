Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа

Движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна. Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

Сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.

О цене на билеты не сообщается. В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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