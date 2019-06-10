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Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа

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Движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна. Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

Сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.

Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.

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О цене на билеты не сообщается. В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостКрымпоезд
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