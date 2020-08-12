Кравчук сказал, кто должен инвестировать в Донбасс и что от этого получат люди

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что инвестировать в свободную экономическую зону в этом регионе должна Украина.

По его словам, государство, "которое придет туда", должно "сшивать" людей, которые разделены экономически, духовно и социально. Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вопрос ведущей он сказал, что это должна быть Украина. А результатом создания СЭЗ должен стать рост благосостояния людей.

"В свободную экономическую зону должны вкладывать деньги те, кто придет туда. Если там будут лучшие условия, и государство обеспечит инвестиции в правовом порядке... Безусловно, это должна быть Украина. Речь идет не просто о зоне на неконтролируемых территориях, а о всей Донецкой и Луганской областях. Мы должны "сшивать", "склеивать" людей, которые разобщены экономически, политически, духовно, социально. Люди должны увидеть, что они работают на себя, а от этого результат и жизнь их улучшается", – сказал Кравчук.

Напомним, идея "сшивания" Украины – один из предвыборных тезисов президента Украины Владимира Зеленского.

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