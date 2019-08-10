Крабовые палочки – без крабов: что нужно знать о новой маркировке продуктов в Украине

В Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование, сообщает ТСН.

"Если на чае написано, что он лечебный, это должен подтвердить Минздрав. Крабовых палочек – вообще не будет, или они будут иметь другое название, например, рыбные. Потому что во время их производства ни один краб не пострадал", – отмечают журналисты.

"Нет информации о том, что оно не содержит мяса краба и поэтому потребитель, в принципе, может быть введен в заблуждение", – заявил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.

Одновременно с этим увеличится размер шрифта, чтобы покупатели могли прочитать состав. Возможные аллергены начнут выделять другим цветом.

По словам экспертов, почти все товары в Украине производителям нужно будет перемаркировать.

Почти все товары в Украине производителям нужно будет перемаркировать

Как будут маркировать:

если продукт хранится до трех месяцев, будут указывать только месяц и день (без года);

если продукт может храниться от 3 до 18 месяцев – укажут месяц и год;

если продукт хранится от 18 месяцев – только год;

На рыбе и мясе должны указывать, размораживали ли их. Это якобы поможет не покупать продукты, которые из-за многократных заморозок и разморозок потеряли свои вкусовые характеристики.

На каких продуктах могут не указывать срок годности:

• свежие фрукты и овощи;

• вина, ликеры и т.д;

• напитки, которые содержат 10 и более процентов спирта;

• хлебобулочные изделия и кондитерские изделия;

• соль, сахар, уксус.

Теперь вместо максимального срока годности будут указывать минимальный, а на некоторых продуктах могут вовсе не указывать даты

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, как новый закон о маркировке продуктов повлияет на экспортные возможности Украины. Она подчеркнула, что Украина делит с Европейским Союзом единое торговое пространство.

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