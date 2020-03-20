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20 марта • обновлено в 19:52
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Коронавирус у одного из топ-руководителей "Нафтогаза": отец и жена опровергли диагноз

2.6т
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Жена директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова Анастасия Магонова опровергла, что ее супруг и она сама якобы заразились новым коронавирусом.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook 20 марта. Кроме того, отец одного из ключевых руководителей "Нафтогаза" – Михаил Фаворов – также опроверг озвученную ранее им же информацию о COVID-19 у своего сына.

"Ни у меня, ни у моего мужа нет подтвержденного коронавируса. Более того, два теста, которые провели квалифицированные врачи, были отрицательные", – заявила Магонова.

Она добавила, что результаты еще одного теста, "сделанного для дополнительной уверенности", ожидаются со следующей недели (23 марта).

Как утверждает Магонова, она и ее муж болели обычной сезонной простудой.

Андрей Фаворов

Андрей Фаворов

Коллаж

Михаил Фаворов в свою очередь написал: "Я думаю! (это мое предположение), что он [Андрей Фаворов] переболел, переболел легко и теперь про-иммунизаровался. Естественно я считаю, что жена Андрея разделила с ним инфекцию, которой он болел".

"Андрей и Настя здоровы, они не могут быть источником инфекции", – добавил он.

Коронавирус у одного из топ-руководителей "Нафтогаза": отец и жена опровергли диагноз

Скриншот

Коронавирус у одного из топ-руководителей "Нафтогаза": отец и жена опровергли диагноз

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михаил Фаворов заявлял, что у его сына был позитивный результат теста на коронавирус. Он также рассказал, как лечился Андрей Фаворов и как протекала болезнь.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Фаворов
Место
Украина
Теги
грипп и ОРВИ болезнь НАК "Нафтогаз"
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