Стало известно, что украинцы массово сметали с полок супермаркетов в карантин

В Украине во время жесткого карантина люди массово скупали самое необходимое: продукты, что можно долго хранить (крупы, макароны, соль, сахар, масло), а также туалетную бумагу и антисептические и гигиенические средства.

Об этом говорится в материале ВВС. Такие данные предоставили в супермаркетах АТБ и "Метро".

При этом в последнем также в список добавили готовые продукты или те, что не надо долго готовить. Это колбасы, сыры, замороженные полуфабрикаты (вареники, пельмени), сухие завтраки.

После ослабления карантина украинцы стали реже брать снеки, чтобы перекусить на ходу, и чаще покупать продукты для того, чтобы готовить дома.

"Наблюдаем несколько трендов спроса. Люди активно готовят дома, закупая ингредиенты, однако при этом продажи готовых к употреблению продуктов остаются на высоком уровне", – пояснила гендиректор "Метро" Тина Цайске.

О росте спроса на товары для приготовления пищи дома говорят и в АТБ. Впрочем, в "Метро" отметили активизацию спроса на вино и крепкий алкоголь.

По нынешнему среднему чеку и потребительской корзине клиентов в "Метро" сделали вывод: "люди пытаются делать стоковые закупки в формате "все под одной крышей", минимизируя таким образом количество визитов в розничных операторов торговли с узкой специализацией".

Однако даже в розничном АТБ говорят, что магазины считают местом, где возможность заразиться коронавирусом выше. Поэтому покупатели стали ходить магазины реже, но скупаться на большие суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после объявления карантина в Украине в марте в ряде супермаркетов и магазинов разных городов страны начали "сметать" товары.

Ранее стало известно, почему в Украине цены на продукты растут. Оказалось, что это связано с плохими погодными условиями и ограничениями связанными с карантином.