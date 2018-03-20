Катастрофа грядет: жителям Донбасса предрекли переселение

По сугубо экологическим причинам – из-за затопления шахт - на добыче угля на оккупированных территориях Донбасса можно "ставить крест".

"Затопленная шахта больше никогда не будет шахтой – добыча угля в ней уже невозможна", - заявил "Обозревателю" эколог международной организации "Экология-Право-Человек" Алексей Василюк.

По его словам, известно, что целый ряд шахт, расположенных в зоне АТО, затоплен. Несмотря на то, что сегодня никто не может оценить их точное количество, наверняка можно утверждать: "все шахты связаны между собой, поэтому было бы смешно говорить, что одна шахта затапливается, а остальные – нет".

"Это значит, что на добыче угля в этом регионе можно ставить крест?" - спросил "Обозреватель". "Конечно!" - заверил Василюк.

И добавил: "Остается всего несколько пригодных шахт, расположенных вдалеке от зоны АТО, оторванных от основной части промышленного региона – на северо-западе Донбасса. Но это исключение. Их всего несколько".

Эколог также рассказал о том, что затопленные шахты представляют огромную потенциальную угрозу для людей, проживающих в этом регионе. Он пояснил: за долгие десятилетия и даже столетия добычи угля на Донбассе образовалась огромная сеть подземных пустот, в том числе "под полями и селами". При этом на глубинах, на которых велась добыча угля, могли присутствовать "токсические и радиоактивные компоненты".

Таким образом, из-за затопления шахт эти вещества вместе с водой могут выйти на поверхность и вызвать колоссальное загрязнение водоемов. Этот факт наверняка приведет к тому, что Донбасс станет местом экологической катастрофы, откуда местные жители будут вынуждены переселиться. Кроме того, сегодня никто не может спрогнозировать, каким образом на колоссальное загрязнение отреагирует обитающая в водоемах фауна, - заметил эколог.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о том, что на территории Донбасса выпал снег необычного цвета – с желтым и оранжевым оттенком.