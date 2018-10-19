Компания WOG вошла в престижный рейтинг лучших работодателей

Компания WOG (ООО "ВОГ Ритейл") признана одним из лучших работодателей по версии журнала Государственной фискальной службы "Вестник. Официально о налогах".

В очередном рейтинге "Топ-200 работодателей Украины" компания находится на 41 месте, опережая таких известных ритейлеров, как "Ашан Украина" и "ОККО-ритейл".

В рейтинг вошли компании, которые придерживаются норм налогового и трудового законодательства, в частности, начисляют и выплачивают заработную плату выше минимально установленной в стране, уплачивая с нее налоги.

WOG - крупнейшая частная сеть АЗС, и именно ритейлеры стали самыми активными негосударственными работодателями в стране.

Напомним, что сеть WOG насчитывает 512 объектов во всех областях Украины. Компания импортирует нефтепродукты с заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Ежегодный импорт нефтепродуктов компании составляет около 2 млн т. Она также имеет 32 нефтебазы, 250 бензовозов, стационарные и передвижные лаборатории проверки качества нефтепродуктов.