Колоссальные суммы: Россия оценила потери в случае отключения от интернета

В России потери экономики в случае отсутствия интернета только в течение суток могут составить 20 млрд рублей (около 8,3 млрд гривен).

"Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет. Так вот, эта оценка – 20 млрд рублей", – сообщил глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день власти РФ намерены заложить порядка 20-30 млрд рублей (8,3-12,5 млрд гривен) на реализацию законопроекта об обеспечении надежной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

"Безусловно, мы должны создать все условия, чтобы никаких сбоев у нас не было. Мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это не расходы, а инвестиции в будущее", – резюмировал Левин.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

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