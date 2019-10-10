Коломойский против ПриватБанка: Зеленский объяснил, на чью сторону встанет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами.

"Посмотрим на результат (судебного спора о возврате акций экс-владельцам банка. – Ред.). Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство" – сообщил Зеленский в рамках пресс-марафона, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

По его словам, Международный валютный фонд и другие партнеры страны обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации банка.

"На встрече с ними я всегда говорю: так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это? Нет, вы как президент лучше не влияйте. А что я должен делать? Вы как-то не влияйте, но влияйте. Это очень интересная позиция", – заявил Зеленский.

В то же время глава государства добавил, что не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс.

"Я честно говорю: пока в своей жизни ни одному из судей не звонил, не общался по телефону ни с одним из них, ничего не просил. Хотя у меня как у человека много вопросов к нашему суду, но я не могу влиять", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что дело ПриватБанка рассматривается в различных юрисдикциях.

"Есть суд и в Лондоне. Это сложный и длинный вопрос", – добавил Зеленский.

При этом президент допустил проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским.

"В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сообщил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что не получил поддержку по данной позиции.

"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц

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