Когда украинцы будут получать по 15 тысяч: официальный прогноз

В Украине средняя зарплата в следующем году составит 10,4 тыс. грн, а до 2021-го приблизится к 15 тыс. грн.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономического развития и торговли. Так, согласно усредненным оценкам, в 2020-м средняя зарплата составит 11 938 грн, в 2021-м – 14 234 грн. Кроме того, эксперты составили варианты при негативном (обострение внешних факторов и военной агрессии) и позитивном (реализация экономических реформ) сценариях.

Позитивный прогноз

2019-й – 10 600 грн

2020-й – 12 750 грн

2021-й – 14 800 грн

Негативный прогноз

2019-й – 9 900 грн

2020-й – 11 390 грн

2021-й – 12 644 грн

Зарплаты в Украине pixabay.com

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

К слову, согласно данным официальной статистики, в Украине самые высокие зарплаты в сфере авиационного транспорта — более 20 тыс. грн. Правда, также стоит учитывать, что статистика "видит" исключительно белые зарплаты. Поэтому, если часть суммы доплачивают в конверте, она не учитывается Госстатом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен. Самые высокие зарплаты в таких сферах: финансовая и страховая деятельность — 15 956 грн; информация и телекоммуникации — 14 307 грн; государственное управление и оборона; страхование — 12 993 грн.