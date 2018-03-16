Климкин выступил за минимизацию экономических отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что торгово-экономические отношения с Россией должны быть минимизированы.

"Говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, со страной, которая нарушила свои обязательства по договору о ЗСТ, которая блокирует украинские товары и транзит, невозможно", – цитирует Климкина "Интерфакс-Украина".

Глава МИД также подчеркнул, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией последовательно нарушался Москвой еще до 2014 года.

"Договор в его нынешнем виде уже не работает. Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?" – резюмировал Климкин.

Как сообщал "Обозреватель", МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.

Кроме того, Кабмин на заседании 21 марта намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и РФ, подписанной в 2011 году.