Киевлянке пришла платежка на 53 тысячи за тепло: названы причины

В Киеве жительница многоэтажки получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму около 53 тысяч гривен.

"Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии", – сообщается на странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Представители коммунального предприятия отметили, что жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования.

Разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что наиболее надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, – также установить счетчик.

В Киеве жительница многоэтажки получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму около 53 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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