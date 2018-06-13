Как вырастут зарплаты украинцев: сколько зарабатываем и что будет с минималкой

Украинцы, которые зарабатывают меньше 4,2 тыс. грн, фактически находятся за чертою бедности. А это как минимум каждый четвертый работающий. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные об уровне официальных заработных плат. Минимальная заработная плата, согласно общепринятым методикам расчета, в Украине должна быть не меньше 5 тыс. грн.

OBOZREVATEL разобрался, сколько зарабатывают украинцы и как будет расти заработная плата.

Сколько зарабатывают украинцы

В среднем украинцы зарабатывают 8480 грн, говорится в последних данных Госстата. При этом медианная заработная плата составляет 5935 грн, а каждый четвертый получает меньше 4 тыс. грн. В структуре распределения заработных плат "бедные" украинцы занимают самую весомую долю. В то же время в нормальной ситуации большинство заработных плат должно быть немного меньше уровня медианной – то есть около 5,7-5,9 тыс. грн.

Такое распределение заработных плат в том числе свидетельствует о высоком уровне тени. Учитывая статистические данные, можно предположить, что большинство украинцев действительно зарабатывает незначительно меньше 5,9 тыс. грн, но официально получают при этом минималку. К слову, по данным Международной организации труда, половина украинских зарплат полностью или частично находится в тени. А львиная часть вовсе не оформляется. Так, из 26 млн экономически активного населения официально работают более 10 млн человек. Остальные либо безработные, либо работают в теневом секторе.

Налоги с зарплат должны пополнять местный и государственный бюджеты, Пенсионный фонд. Отказываясь оформлять сотрудника, работодатель фактически оставляет его без права на пенсию и ворует у страны. Так, если не платить налоги с одной зарплаты в 10 тыс. грн, за год Пенсионный фонд недополучит почти 22 тыс. грн, местный бюджет потеряет около 13 тыс. грн, а государственный – 8,6 тыс. грн. Если же скрыть 1 млн таких зарплат, то бюджеты разных уровней потеряют миллиарды гривен. А это деньги на зарплаты медиков и педагогов, дороги, инфраструктуры, выплату пенсий и т.д.

Как могут вырасти зарплаты

Средняя заработная плата в следующем году, согласно прогнозам, будет колебаться от 8160 до 10400 грн. Часть роста "съест" инфляция, однако она, согласно прогнозам, с каждым годом будет замедляться. Если в этом году цены могут вырасти на 7%-13,4%, то уже через два года – всего на 6% - 7,9%.

По прогнозам НБУ, украинцы в следующем году будут в среднем зарабатывать 8160 грн, а в 2020-м - 8918 грн. Оценки Нацбанка оказались одними из самых пессимистичных. Так, Кабинет министров в резолюции предположил: в 2019 году средняя зарплата достигнет 9,5 тыс., а в 2020-м - 10,5 тыс. грн. В то же время в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли спрогнозировали среднюю зарплату в следующем году на уровне 10,4 тыс. грн, а еще через год - 11,8 тыс.

Драйвером роста заработных плат может стать повышение минималки. На данный момент она составляет 3723 грн. Эта сумма не соответствуют ни стандартам Международной организации труда, ни общепринятой мировой практике, ни украинской Конституции.

"Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье", - говорится в 48-й статье Конституции.

Достаточный уровень определяет Министерство социальной политики, рассчитывая размер прожиточного минимума. Так, по ценам апреля прожиточный минимум для трудоспособного составляет 4,2 тыс. грн. Украинцы, которые зарабатывают меньше, не могут обеспечить себя самым минимальным набором товаров и услуг и находятся за чертою бедности.

Согласно рекомендациям Международной организации труда, минимальная зарплата должна составлять около 60% средней. С одной стороны, такой уровень минималки не станет тяжелой ношей, а с другой – обеспечит работающих гарантией достойной оплаты труда. Учитывая, что средняя зарплата уже выше 8,4 тыс. грн, то минимальная должна быть на уровне от 5 тыс. грн.

Как зарабатывать больше

"Очень часто во время интервью у соискателей спрашивают, какая заработная плата его бы устроила или сколько он зарабатывал на прошлом месте работы. Если ты себя низко оцениваешь, то работодатель будет делать таким же образом", - рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

Аргументом для более высокой зарплаты могут стать: образование, знание языков, наработанные контакты и т.д. Причем эксперты сходятся во мнении: после того, как уже трудоустроился, есть две возможности увеличить свой заработок. Первая – проявить себя на работе и сделать шаг по карьерой лестнице. Вторая – найти дополнительный заработок.

"Если вы относитесь к своей работе как заробитчанин - прийти, получить зарплату и уйти, конечно, на хороший результат рассчитывать не стоит. Работодатель ценит в первую очередь заинтересованность, систематичность, ответственность, работоспособность. Все эти качества возможно проявить только если вас действительно интересует ваша работа", - рассказывает корпоративный психолог одной из крупных компаний Марина Лисовец.

Если зарплату не пересматривали как минимум год, если увеличилась нагрузка, если вы работаете больше своих коллег, которые занимают аналогичные должности, - пора просить прибавку к зарплате, поясняют эксперты. Белоус уверен: инициатива о пересмотре заработка должна исходить от самого работника. Далеко не в каждой компании есть налаженная система индексации оплаты, поэтому очень часто возникают ситуации: новых зовут на рыночные зарплаты, а старые сотрудники, которые стесняются попросить прибавку, получают на 10-20% меньше.