Украинцам задолжали миллионы: как выбить зарплаты

Работодатели задолжали украинцам 2,3 млрд гривен зарплат. В исполнительной службе Министерства юстиции лежат документы и решения судов по взысканию 500 млн грн. Правительство решило выбивать с предприятий долги с помощью мобильных групп. Фактически в них входят представители исполнительной службы и региональных отделений Минюста. Однако результат пока очень скромный - за апрель группам удалось вернуть только 39 млн грн.

Сами юристы говорят, что процесс выбивания не такой и быстрый. Да и малоэффективный, поскольку мобильным группам приходится исполнять обычную работу, которая и так предусмотрена законом - описывать имущество, разыскивать его, продавать на торгах. Подробнее - в материале "Обозревателя".

Крупнейшие должники

В Ровенской области в апреле мобильная группа по взиманию долгов по зарплате описала имущество должника - Ровенского Авторемонтного завода. Предприятие задолжало своим работникам 5,7 млн грн. По данным Минюста, этот завод входит в число самых крупных должников по Украине.

В списке на продажу теперь - трансформаторная подстанция, очистные сооружения, пожарная станция и ацетиленовая станция. Также козловой кран и шесть транспортных средств. Затем все это добро должны оценить и продать с молотка через электронную систему СЕТАМ.

Заместитель начальника Главного управления юстиции Ровенской области Сергей Дмитриенко рассказал "Обозревателю", как они выбивают долги по зарплате. "В принципе на броневиках мы никуда не приезжаем. У нас в области ситуация с долгами по зарплате относительно спокойная. Что касается Ровенского "Авторемемзавода", то там ситуация осложняется тем, что предприятие принадлежит "Укроборонпрому". И из-за того, что есть ряд запретов по продаже имущества, невозможно быстро погасить долги. На предприятии есть профсоюз, который с нами сотрудничает и мы ищем пути как выплатить людям деньги", - говорит Сергей Дмитриенко.

Кстати, в Ровенской области больше миллиона гривен задолжал своим работникам и Международный аэропорт Ровно. Там оправдываются, мол в конце апреля из аэропорта начнут летать самолеты, тогда и появятся деньги, обещают, что будут выплачивать частями.

В Главном управлении юстиции Волынской области "Обозревателю" рассказали, что у них работают исполнительные группы.

"От конфликтов и рукопашных боев бог миловал, но все может быть. Конечно, с распростертыми объятиями нас на предприятиях не ждут, и не очень нам рады. Но если предприятие работает, то там легче решить вопрос. Не сразу конечно бросятся выплачивать зарплаты, но хотя бы частями. А вот пять-шесть предприятий - проблемные. Они не ведут хозяйственную деятельность, счета могут быть закрыты, имущество не понятно где, его нужно искать. Например, нам помогает полиция: мы подаем в розыск транспортные средства должников и полицейские тоже их ищут", - говорят в Волынской области.

Кстати, по данным Минюста, хуже всего ситуация с выбиванием долгов в Ивано-Франковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Чего на работу ходим?

В черном списке крупных должников по зарплате, который составил Минюст, есть и Укртелефильм. Там официальный долг 4 млн грн. "Это долг за три года. Нам давно денег не платят. Чего на работу ходим? Привыкли и надеемся, что случится чудо и нам отдадут долги. Много пенсионеров, которые выживают за счет пенсии. А молодежь подрабатывает в других местах. Нас не так и много тут осталось", - рассказала одна из сотрудниц Укртелефильма.

Замдиректора Виктор Онищенко называет причины такой ситуации. "У нас конфликт с Госкомитетом по телевидению и радиовещанию. Мы понимаем, что студию уже не отстоим, но ждем, чтобы с людьми расплатились за три года работы. А пока никто этого делать не хочет. Если деньги и поступают, то они идут мимо счетов предприятия и люди зарплаты так и не могут получить", - говорит Онищенко.

Битвы в судах

Пока мобильные группы борются за зарплаты, сами украинцы отстаивают свои права в судах. Часто суды становятся на сторону людей. В черном списке Минюста крупным должником числится предприятие "Восток-Руда" с Днепропетровщины, там сотрудникам должны 11,6 млн грн. В реестре судебных решений мы отыскали несколько дел, где сотрудники отстаивают свои зарплаты. Одному из бывших сотрудников это предприятие должно выплатить компенсацию за задержку расчета при увольнении в размере более 85 тыс грн (почти за 21 месяц) и еще 16,5 тыс грн самой зарплаты.

Задолжал и Днепропетровский трубный завод своему сотруднику почти 19 тыс грн. А другому рабочему - почти 80 тыс грн.

Но не только крупные предприятия не платят своим сотрудникам. Например, добивается правды врач из Тернопольской области. Ей Залозецкий центр первичной медицинской помощи не доплатил зарплаты в 4777 грн. Суд также встал на ее сторону.

Адвокат Ростислав Кравец считает, что работа мобильных групп по выбиванию долгов предприятий малоэффективна.

"Это скорее создание видимости работы. Ведь в большинстве случаев невыплата зарплаты связана не с тем, что руководство не хочет отдавать деньги. А с тем, что не может, потому что нет денег, потому что экономика сейчас в таком состоянии. И опись и продажа имущества предприятия только усугубит ситуацию, не позволит предприятию работать дальше. Нужно обратить внимание на развитие среднего и малого бизнеса, и тогд вопрос невыплаты зарплаты уйдет сам собой", - считает адвокат Ростислав Кравец.