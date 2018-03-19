Как в Украине меняют ЕСВ: кому придется платить больше

Министерство социальной политики предлагает увеличить базу налогообложения единого социального взноса (ЕСВ). Коснется такое решение украинцев с высокими зарплатами, а это около 60 тыс. человек. За год с них дополнительно могут получить по 83 тыс. гривен.

Как говорится в материале "Обозревателя", на данный момент максимальная зарплата, с которой платят ЕСВ, - 55,8 тыс. грн. При этом ставка взноса – 22% от зарплаты. В правительстве предлагают ставку ЕСВ на сумму, например, выше 55,8 тыс. гривен, установить ниже 22%. Но платить при этом придется, даже если размер зарплаты достигает миллиона гривен.

Свою роль сыграло и решение о снижении ставки ЕСВ. Еще несколько лет назад в среднем с каждой зарплаты платили взнос в 37%, сейчас же – 22%. Поступления в Фонд сократились, в дефицит вырос. В прошлом году, в том числе благодаря росту минимальной зарплаты в два раза, поступления в ПФ увеличили на 50 млрд гривен. Но полученную сумму потратили на "осовременивание" пенсий. Сейчас же перед правительством стоит задача повысить пенсии военным, на что дополнительно понадобится около 10 млрд гривен. Но увеличивать дефицит ПФ при этом нельзя.

Благодаря увеличению базы ЕСВ Пенсионный фонд, по подсчетам Министерства социальной политики, может дополнительно получить около 5 млрд грн.

Как сообщал "Обозреватель", Министерство социальной политики Украины признало наличие целого ряда проблем после вступления в силу пенсионной реформы. Для решения части из них глава ведомства Андрей Рева анонсировал подготовку законодательных изменений.

В частности, инициируется увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для украинцев с большой выслугой лет.