"Как в Польше": Зеленский захотел значительно поднять зарплаты украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил о планах поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

"Я хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту", – сообщил Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, Польша выбрана ориентиром, чтобы вернуть оттуда украинских "заробитчан".

"Почему как в Польше? Поскольку в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация" – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что даже 70% от польской зарплаты будут побуждать украинцев оставаться дома и не ехать на заработки.

Президент Владимир Зеленский заявил о планах поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!