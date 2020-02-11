"Как в Польше": Зеленский захотел значительно поднять зарплаты украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил о планах поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.
"Я хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту", – сообщил Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, Польша выбрана ориентиром, чтобы вернуть оттуда украинских "заробитчан".
"Почему как в Польше? Поскольку в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация" – добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что даже 70% от польской зарплаты будут побуждать украинцев оставаться дома и не ехать на заработки.
Президент Владимир Зеленский заявил о планах поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.
В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:
12497 гривен в 2020 году;
14187 гривен в 2021 году;
16047 гривен в 2022 году.
По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.
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