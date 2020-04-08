Как уберечь "Большое строительство дорог" и почему дорожный рынок в одночасье превратился в обитель троллей – Артем Гриненко

2020-й – год должен был стать годом больших побед – более 85 млрд в дорожной отрасли, 4000 километров дорог, огромное количество отраслевых проектов. Выиграть должны были все – новое правительство – как флагман изменений, люди – получившие новые качественные дороги, весь украинский бизнес – который смог бы работать, развиваться, показывать результат – новые рабочие места, налоги и т.д. Почему это может не произойти, кто такие "тролли" и как неузаконенная тендерная документация на строительство дорог выбрасывает с рынка украинские компании, рассказал президент Всеукраинской дорожной Ассоциации, Артем Гриненко.

– Всеукраинская дорожная Ассоциация: кем вы являетесь?

– Если говорить об Ассоциации понятным и доступным языком, то мы независимое бизнес-объединение, субъект рынка дорожного строительства, который оказывает на него непосредственное влияние и помогает сформироваться рынку в правильном направлении. Кроме этого, наши эксперты постоянно анализируют мировые практики, которые адаптируются под украинские реалии.

Артем Гриненко Антикор

– Можно сказать, что вы самая крупная Ассоциация в дорожной отрасли Украины?

– Говорить можно как угодно, многие так и делают. Но нужно исходить из реалий. Сегодня на дорожном рынке есть две ассоциации – Всеукраинская дорожная Ассоциация и Национальная ассоциация дорожников Украины. Мы принципиально разные. И если говорить о количестве отдельных участников, то мы безусловно самое крупное бизнес-объединение в дорожной отрасли. Количество наших членов превысило 50 компаний. И это безусловно наибольшее объединение в Украине, если говорить о количестве участников. Если говорить о финансах и объемах выполненных работ, то ответить сложно, потому что такой информации в открытом доступе попросту нет.

– А по каким критериям компании определяют для себя, что хотят стать частью Всеукраинской дорожной Ассоциации? Что является магнитом для бизнеса, относительно Ассоциации?

– Понимаете, современное общество не терпит фикции. Ассоциация, по определению – это объединение, вызванное потребностью защитить свои интересы и позитивно влиять на отрасль. Хочешь? Знаешь как? Давай сделаем это! Возможность влиять напрямую на общую политику страны в части дорожной отрасли – это то, что мы даем участникам. Каждый из наших членов имеет равные права. Мы все решения принимаем вместе – от самых простых, до разработки общей Стратегии Ассоциации. Каждый принимает участие в создании подробного, пошагового плана действий. Стратегия у нас принята на 3 года 2020-2023, она публичная и с ней могут ознакомиться все желающие. Интересы каждой компании учтены в этой Стратегии. Видимо, наши принципы и ценности являются для компаний привлекательными.

– То есть, речь о демократичности?

– Именно о ней. Не на уровне деклараций, а о практичном ее воплощении. В Ассоциации общим голосованием всех без исключения членов происходит принятие новых участников, принимаются важные решения.

– Еще несколько месяцев назад Ассоциация говорила лишь о диалоге. Сейчас вы стали более активны и это походит на противостояние. Вы отказались от диалога как инструмента? И в чем такие изменения?

– Мы позиционируем себя как инструмент для диалога между бизнесом и властью. И руководствуемся именно таким форматом работы. Но диалог подразумевает двухстороннюю коммуникацию. Мы выстраиваем отношения с распорядителем средств в дорожной отрасли, органами, которые формируют политику дорожного строительства. Есть облгосадминистрации, которые являются держателями субвенции на сумму свыше 20 млрд гривен на строительство дорог, с которыми достаточно эффективно выстраиваем диалог. С Министерством экономики также налажена коммуникация. И есть Укравтодор, который является распорядителем бюджетных средств. Мы стараемся выстроить это общение, но наше мнение не учитывается Укравтодором. А односторонняя коммуникация не может сформировать диалог. Даем конкретные предложения, конкретные решения отраслевых проблем, но с этим не хотят считаться. Тогда о каком диалоге может идти речь? Но как от инструмента взаимодействия мы от него не отказывались.

– Новая Тендерная документация для дорожных работ – что с ней? Сейчас как-то притихло.

– Это не так. После организованного нами круглого стола, который прошел 3 марта Министерство экономики создало Рабочую группу по разработке типовой тендерной документации для дорожно-строительных работ. Только на этом нашем мероприятии собралось около 120 представителей дорожных компаний Украины. Рынок понимает, что документ, который создал Укравтодор, ведет к картелизации рынка. Это губительно для отрасли – автоматическое повышение стоимости работ на 40%, снижение качества, практическое вытеснение из рынка около 150 компаний. Естественно, те, кто заварил эту историю возмутились и все свелось к демонизации нашей Ассоциации.

– То есть, вы включены в работу над тендерной документацией?

– Конечно. Более того, мы собрали за последний месяц предложения от реальных практиков со всей Украины, исследовали мировой опыт. Вряд ли Укравтодор проделывал такую работу. В данный момент вместо того, чтобы просто критиковать имеющийся текст за недостатки, мы приняли решение создать типовую тендерную документацию от рынка, от людей, которым нужно будет по ней работать, а не тех, кто по наитию создал невнятную инструкцию, дискриминирующую большинство компаний. Сейчас работа над этим документом на самом пике – подключили экспертов из области закупок, команду юристов. Далее мы направим ее в Министерство экономики, Министерство инфраструктуры и Кабинет Министров. Этот документ решит все те проблемы, которые не решает Укравтодоровская его версия – и проблемы с "троллями", и проблемы с дискриминацией, без каких-либо потерь для добропорядочных украинских компаний, которые не будут выброшены с рынка. Сейчас мы приглашаем к сотрудничеству все украинские компании из дорожной отрасли для обмена знаниями и опытом, которые могут лечь в основу тендерной документации. Мы полностью открыты.

– После круглого стола 3 марта вы активировали бизнес и инициировали пересмотр текста типовой тендерной документации. Но она все равно действует в том же виде. Почему?

– Все достаточно просто. Ранее, каждая отдельная служба автомобильных дорог в регионах, как заказчик работ, сама определяла для себя правила, требования к подрядчикам на основании Закона о закупках. На волне борьбы с "троллями" Укравтодор разработал то, о чем уже было сказано, решив, что Закона Украины мало. До момента официального узаконивания этот документ является некой инструкцией в виде распоряжения, которому добровольно следуют все структурные подразделения агентства. При этом никаких "троллей" он абсолютно не останавливает и не решает эту проблему. Подать жалобу – законное право каждого. И никакие рекомендации не могут отнять это право. Однако она ограничивает право податься на тендер многим компаниям, потому что имеют в себе позиции, при помощи которых можно легко манипулировать процессом – это и невероятные требования по процедуре доказательства опыта, и процедура по проверке готовности, к примеру, наличие АБЗ в зоне строительства. Представьте, 10 компаний подается на тендер, и монтирует 10 АБЗ в зоне дорожных работ. А потом 9 проигрывает, и начинает за свой счет демонтировать все это. Многое сводится до абсурда. Мы категорически против издевательства над отраслью, над компаниями.

– Недавно вновь были публикации, демонизирующие Ассоциацию. Почему так?

– Если ты делаешь что-то ненужное, то, что никому неинтересно и никому не переходишь дорогу, то и проблем у тебя нет, и врагов у тебя нет. Мы действительно столкнулись с тем, что нас буквально заказали в СМИ. Прошла целая пиар-акция, с целью очернить все то, что мы делаем. Общаясь с журналистами, выяснили, что на нас потратили около 100 тыс долларов только за один месяц. Это различные сюжеты, статьи, новости лично в мой адрес, в адрес моей семьи, в адрес Ассоциации и наших участников. Кто сегодня готов потратить такие большие деньги, чтобы дискредитировать нашу позицию? Наверное те, кто планирует сверхобогатиться за счет дорожной отрасли, за счет средств граждан Украины, которые трудятся, платят налоги, и фактически оплачивают каждый метр строительства дорог из своего кармана. Вот и реакция не неугодную активность.

– Шла речь о связях с АМКУ. Как раз после решения антимонопольщиков о дискриминации. Что это за связи?

– Это из той же истории за 100 тыс долларов. Мне не за что оправдываться, да и незачем это. Я думаю, что задача заказчиков этих статей в том, чтобы заставить нас погрузиться в процесс отмывания и оправданий, и тем самым отвлечь от основных наших целей. Нет времени на такой примитивизм. Не реагируем на такие вещи, наоборот, для нас это признак того, что мы на верном пути. Если говорим правду, и нас тут же хотят заставить молчать, значит верно все. Никак иначе.

–2020-й – год должен был стать годом больших побед – более 85 млрд в дорожной отрасли, 4000 километров дорог, огромное количество отраслевых проектов. Выиграть должны были все – новое правительство – как флагман изменений, люди – получившие новые качественные дороги, весь украинский бизнес – который смог бы работать, развиваться, показывать результат – новые рабочие места, налоги и т.д. Можно ли сказать, что большие победы – это провал? Если да, то почему? Если нет, то почему?

– Мы исключительно за то, чтобы все свершилось. Однако, давайте просто посмотрим на сухие цифры – за 2019 год в Украине 155 компаний построили 900 км дорог государственного значения и 1200 км дорог местного значения. Вместе около 2200 км дорог. В этом году задача построить 4000 км, а в соответствии с тенденцией, Укравтодор решил, что эту работу выполнит 5 компаний. Извините, банальная математика говорит о том, что это невозможно. Но это станет реальным, если решиться вопрос со свободным доступом к рынку всех подрядчиков.

– Расскажите о том, как эпидемия и ситуация с коронавирусом в стране повлияла на отрасль? Ассоциация в строю?

– На данный момент эпидемия никак не коснулась дорожно-строительной отрасли. Все выполняют свои обязательства. Мы исследуем зарубежный опыт в этих обстоятельствах. США разворачивает дополнительную активность, в европейских государствах с учетом мер безопасности продолжается реализация проектов. Мы должны следовать этому примеру. Это дополнительная возможность поддержания экономики – рабочие места, налоги, рыночная активность между отдельными компаниями – поставки материалов, техники и т.д. Из кризиса должны выходить именно через строительство дорог.

– Как вы адаптировались под новые условия?

– Мы работаем дистанционно, но ни о каком снижении активности речи не идет. Продолжаем работу Ассоциации, может даже с большим темпом. Нельзя оставить все на самотек. Отсутствие общественного контроля не должно снижаться, чтобы ситуацией не воспользовались, чтобы не было дополнительного теневого влияния на отраслевые процессы. Поэтому мы в строю на все 100%.

– Какие ваши планы на 2020-й? И как преодолеть сложности, которые возникли в Украине?

– Наша задача – объединить максимальное количество участников отрасли, объединить весь имеющийся опыт в Ассоциацию и несмотря ни на что, общими усилиями, защитить интересы налогоплательщиков в Украине в рамках действующего законодательства. Собственно, это и есть ответом на второй ваш вопрос, о том, как преодолеть сложности – совместными действиями.

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