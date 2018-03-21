Как получить высокую пенсию в Украине по новым правилам

В Украине максимальный размер пенсии составляет 13,7 тыс. грн. По действующей формуле расчета такую пенсию могут получить украинцы с 35 годами стажа и зарплатой более чем в 7 раз выше средней по стране. При этом за каждый год сверх нормы стажа полагается доплата, поэтому для высокой пенсии придется работать дольше 35 лет.

Как говорится в материале "Обозревателя", ограничение по максимальному размеру пенсии составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Эта цифра увеличивается с каждым годом. Пенсия обычного украинца зависит всего от трех факторов – средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. На высокую пенсию (более 10 тыс. грн) на данный момент могут претендовать украинцы, которые, например, отработали 50 лет и зарабатывали около 27 тыс. грн.

К слову, среднюю пенсию выше 13,7 тыс. грн в Украине получают в основном судьи. Их средний размер "пособия" составляет около 25 тыс. грн. Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова отмечает: один из вариантов увеличить свою пенсию: принять участие в частном накопительном фонде. Тогда при достижении пенсионного возраста можно будет получать сразу две выплаты. Правда, никто не может гарантировать, что через 20 лет частный фонд не закроется, добавляет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, кто рискует остаться без пенсий в Украине.