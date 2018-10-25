В два раза дороже: как в Украине вырастет тариф на газ и сколько платят в Европе

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) только первый шаг на пути к рыночным ценам. Уже в следующем году, согласно договоренностям с МВФ, голубое топливо может подорожать еще на 20-30%, а после того, как правительство перестанет контролировать цены, тариф может подскочить в несколько раз.

Так, согласно мониторингу цен, украинцы благодаря ограничениям Кабмина платят за газ в 2,4 раза меньше, чем в среднем в странах Европы. Но уже через год, как и в соседних странах, в Украине формировать тариф будет спрос и предложение, а поставщики смогут сами устанавливать цены.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине могут повысить тариф на газ и сколько платят в соседних странах.

В два раза дороже

В Украине, согласно планам Кабмина, рынок газа для населения запустят уже в 2020 году. К новым ценам население будут готовить постепенно, повышая тариф в несколько этапов. Во многих европейских странах уже давно либерализовали цены . И Украина, и другие импортеры покупают голубое топливо примерно по одной и той же стоимости на открытом рынке. Но платят при этом по-разному. К примеру, полякам продают газ по цене около 13,5 грн за куб, а украинцам после подорожания – всего 8,5 грн.

И открытие рынка газа в Украины может частично выровнять цены. Чтобы узнать, сколько платят за голубое топливо соседние страны, мы изучили отчет мониторинга цен HEPI (Household Energy Price Index for Europe), который несколько недель назад опубликовали на официальной платформе проекта. Так, самый дорогой газ – в Швейцарии. Так, один кубометр обходится швейцарцу в € 2,28 (примерно 73,2 грн). Это ровно в 8,5 раз дороже, чем будут платить украинцы после ноябрьского повышения цен. Среди относительно дешевых стран: Украина (8,55 грн/куб), Венгрия (9,64 грн/куб), Сербия (9,7 грн/куб) и Румыния (10,2 грн/куб).

Подробнее ознакомиться с ценами на газ в разных странах Европы можно с помощью инфографики (указана стоимость кубометра в евро). Стоит отметить, что цены на голубое топливо в России ни в отчете HEPI, ни в составленной OBOZREVATEL таблице не учитываются. Во-первых, большая часть страны-агрессора находится на территории Азии. Во-вторых, РФ является крупнейшим экспортером голубого топлива.

"Рассматривая средние цены конечного потребителя как для электроэнергии, так и для газа, наблюдается тенденция к росту. С января 2018 года счет за электроэнергию в столицах стран-ЕС увеличился на 3%, тогда как газ подорожал на 4%", - отмечают в отчете Household Energy Price Index.

По сравнению с динамикой цен в других странах, повышение на 23,5% в Украине можно назвать резким скачком. Однако, стоит учитывать, что правительство долгое время удерживало низкий тариф. Согласно постановлению №187, газ должен был подорожать еще в октябре 2017-го. Так как рыночные механизмы в формировании цен для населения не задействованы, вместо постоянного колебания и плавного роста, тариф существенно повышают раз в один-два года.

О чем договорились с МВФ: как будут расти цены на газ

Международный валютный фонд всем правительствам, которые вступают в кредитную программу, настоятельно рекомендует "отпустить" цены. И Украина не исключение. Принцип таков: государство не должно субсидировать все населения, погашая разницу между реальной ценой и действующим тарифом из бюджета. Те, кто нуждается в поддержке, должны получать адресную помощь (субсидии), а остальные – обязаны платить.

Как рассказали OBOZREVATEL приближенные к переговорному процессу источники, МВФ в ходе дискуссий сменил позицию "тариф должны сформировать на уровне импортного паритета" на "нужно выровнять цены для промышленности и населения". Последний пункт якобы означал повышение цен более чем на 30%, в то время как премьер-министр Владимир Гройсман, по словам источника, пытался договориться о росте примерно на 13%.

В следующем году тариф на газ должен составить 80% от рыночного. На данный момент это около 10,5 грн за куб, однако, цены планируют повысить в апреле 2019-го, к тому моменту рыночная цена (при условии девальвации гривни и роста цен на нефть) может значительно подскочить.

"В МВФ согласились на поэтапное повышение цен до рыночных. В следующем году это будет примерно 80% рыночной цены, сейчас – больше 60%. То есть население будет в этом году покупать по цене примерно на 40% ниже рыночной, в следующем – на 20% ниже рыночной", - рассказывает источник.

"Население будет в этом году покупать по цене примерно на 40% ниже рыночной, в следующем – на 20% ниже рыночной", - рассказывает источник.

Правда, поскольку рынка газа нет, то и определить "рыночную цену" сложно. В постановлении Кабмина №187 (срок действие документа истекает 1 ноября) тариф на газ для населения привязали к ценам на немецком хабе с учетом расходов на транспортировку, вход в украинскую газотранспортную систему и налоги. Фактически такую цену рассчитали для возможного импортера из Европы. Но в формуле не учли, что на территории Украины также добывается голубое топливо. Государственная компания УГД (входит в группу "Нафтогаз") добывает 70% всего украинского газа и его теоретически могло бы хватить на нужды населения.

Неофициально в НАК "Нафтогаз" рассказали: их позиция – "государственный" газ украинской добычи нужно продавать примерно по такой цене, по которой покупает топливо украинский бизнес. Правительство никак не устанавливает цены для промышленных потребителей, они выходят на открытый рынок. И там стоимость голубого топлива уже колеблется около 12-14 грн за куб. Мол, столько должны платить и простые украинцы.

Еще один собеседник в Кабмине отмечает, что в ходе переговоров многие предложения "Нафтогаза" были учтены. Однако, покамест неизвестно, означает ли это, что посредник в виде газсбытов (подразделения облгазов) будет ликвидирован. В разговоре c OBOZREVATEL в НАК подтвердили: МВФ действительно предложил избавиться от посредников и якобы им эта идея понравилась. Однако, окончательный вариант соглашения будет известен после публикации обновленного постановления и меморандума с Фондом.

В то же время в Кабмине уже подтвердили: до конца отопительного сезона, то есть до апреля 2019-го, украинцы будут платить за газ 8,55 грн/куб. После тарифы могут снова пересмотреть.