Как оформить отпуск в Украине: сколько дней, как оплачивают и что можно требовать

Работодатель не имеет права отказать в отпуске, при этом украинцы обязаны писать заявление как минимум за две недели. Без отдыха рискуют остаться сотрудники, которые беспрерывно проработали меньше полугода. При этом от количества дней отдыха зависит размер месячной зарплаты.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о трудовых правах работающих украинцев.

Я работаю несколько месяцев, но очень хочется летом пойти в отпуск. Что делать?

Требовать отпуск можно только после 6 месяцев беспрерывной работы. Но попросить его можно и раньше. И если работодатель согласится, то в отпуск могут отправить даже без нужного стажа работы на предприятии. Важно: за каждый отработанный месяц полагается 2 дня отпуска. То есть если попросить отпуск через 2 месяца работы, по закону могут дать всего 4 оплачиваемых дня. По согласованию с работодателям отпуск можно оформить за свой счет.

"Ежегодные основной и дополнительный отпуска в первый год работы предоставляются работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии", - говорится в Кодексе Законов о Труде (КЗОТ).

Если непрерывно проработали как минимум 6 месяцев, то можно пойти в отпуск хоть на 24 дня. Правда, такой продолжительный перерыв в работе допускается, только если работодатель дал согласие.

А как подтвердить, что работодатель согласен отправить меня в отпуск? А вдруг, пока меня не будет, найдут другого…

Отпуск предоставляется с сохранением рабочего места и заработной платы. Даже если отсутствовать на работе 24 дня, перевести в другой отдел или найти другого сотрудника предприятие не имеет права. И уволить во время отпуска также не могут. Чтобы пойти в отпуск, нужно как минимум за две недели написать заявление работодателю. Если он бумагу подпишет – значит дал свое согласие.

Если есть производственная необходимость, в отпуск могут не отпустить. Перерывы в работе планируются заранее, чаще всего представитель отдела кадров составляет соответствующий график или предлагает сотрудникам назвать даты, когда они хотят отдохнуть. График в письменном виде должны показать работнику, и он должен согласиться с ним. Такой график организовывают для того, чтобы из-за отпускного сезона не остановилась работа предприятия.

А если я хочу пойти в отпуск на 2 недели, а дают только одну?

Украинцы по закону имеют право на продолжительность отпуска не менее 14 дней. Все, что больше, нужно согласовывать с руководством. Если работодатель отказывается предоставлять отпуск, например, не принимает заявление и не объясняет причину, можно обратиться с жалобой в Инспекцию труда.

Важно при этом соблюсти все формальности – письменно написать заявление за две недели до момента, когда собираетесь в отпуск. Если работодатель систематично нарушает права работников, его могут оштрафовать на круглую сумму. "Ежегодные отпуска за второй и последующие годы работы могут быть предоставлены работнику в любое время соответствующего рабочего года", - говорится в Кодексе Законов о Труде.

То есть за год я должен отдохнуть 24 дня?

Необязательно. Можно пойти в отпуск всего на две недели за год. Тогда отпуск переносится. В случае увольнения можно получить денежную компенсацию или сходить в отпуск накануне увольнения. К слову, помимо 24 дней, которые полагаются всем, закон предусматривает еще три вида отдыха:

- дополнительный отпуск для тех, кто работает во вредных условиях;

- отпуск за особый характер труда (ненормативный рабочий день, работу за компьютером);

- отпуск за выслугу лет госслужащим.

К слову, за работу за компьютером продолжительность отпуска могут увеличить с 24 до 28 дней (то есть на 4 календарных дня). Правда, это правило придерживаются далеко не все работодатели.

Как должны оплачивать отпуск? Почему-то, когда хожу в отпуск, всегда зарплата меньше

Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.