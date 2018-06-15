Мошенники оживились: как украинцы становятся жертвами "банковских" афер

Мошенники активно рассылают украинцам СМСки с требованием немедленно пройти авторизацию карточного счета по телефону. В противном случае грозят заблокировать деньги, хотя банки никогда не поступают так без решения суда. Подробнее об этой и других схемах развода - в материале OBOZREVATEL.

Попадаются пенсионеры

Как рассказала нам киевлянка Светлана, ее сыну на телефон пришло сообщение: "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефону…". Далее были указаны два номера телефона. Звонить Светлана, конечно, не стала, но в ответ отправила СМС: "Полиция уже выехала на проверку в ваше отделение. Готовьтесь переехать в новое, с более жесткими условиями. И приготовьте побольше сухарей и сигарет".

Правда, несмотря на то, что мошенники уже давно используют подобный развод, украинцы до сих пор попадаются на их удочку. Например, пенсионерка Лидия Локтионова недавно получила подобную СМС.

"Я имею одну карточку, куда приходит пенсия, это единственный мой источник дохода. Я позвала внучку-студентку, она тоже ничего не заподозрила, позвонила и продиктовала все данные. И только вечером дочка объяснила, что нас обманули. Хорошо, что пенсия еще не поступила, я пошла в банк и срочно поменяла карту. И уже в банке мне сказали, что именно пенсионеры чаще всего попадаются на такой обман и теряют свои деньги", - пожаловалась OBOZREVATEL Лидия Локтионова.

Как защититься

Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов говорит, что в последнее время подобные разводы участились.

"К сожалению, мошенники пользуются проверенными методами. Я хочу сказать одно – банки никогда не блокируют счет без решения суда. И если вам приходят подобные СМС, то звоните либо на горячую линию банка, либо на телефон, который у вас указан в договоре. Ни на какие другие номера звонить не нужно", - рассказал нам Львов.

По его словам, обычно таким обманом занимаются люди, которые сидят в тюрьме. На свободе у них есть сообщники, которым они передают данные карточных счетов и те снимают деньги.

Также в последнее время снова стали устанавливать на банкоматы считывающие устройства, которые копируют личные данные клиентов.

"Накладки на банкомат, пленка, которая не позволяет купюрам выйти из купюроприемника. Вы уходите, а мошенник подходит к банкомату, снимает пленку и забирает ваши деньги. У банков сейчас туго с деньгами, не хватает на видеокамеры и даже освещение возле банкомата. Поэтому будьте внимательны", - советует Львов.

В полиции говорят, что к ним люди обращаются с подобными жалобами. "Обращаются и довольно часто.И СМС присылают и звонят. Попасться на крючок может любой человек. Мы такие дела расследовали и даже задержали несколько таких мошенников. Сейчас нам в этом помогает киберполиция. Но советую все-таки всегда иметь ввиду - что бы ни случилось вы никому не должны передавать свои персональные данные", - рассказал OBOZREVATEL спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА говорят, что подобный способ обмана украинцев действует последние три года вполне успешно.

"Мы наблюдаем, что в последние три года он только набирает обороты. Не могли понять почему. А вот весной ездили на семинар в Луганскую область, общались с полицией. И выяснилось, что там 75% преступлений - это мошенничество с кредитными картами. Люди там настолько боятся потерять государственную помощь, которая приходит им на карточки, что верят всему", - отметила в беседе с нами замдиректора ЕМА Олеся Данильченко. Ассоциация сейчас активно работает с мобильными операторами, которые после жалоб блокируют номера мошенников, с которых идет подобная рассылка.

По словам Олеси Данильченко, также в последние полгода появился еще один вид мошенничества. "В Google Play, это мобильный супермаркет, можно было скачать приложение "универсальный банк". Якобы он работал с пятью крупными банками, и через него можно было проводить операции. В результате приложение получало доступ к вашим СМС, и брало оттуда все ваши коды и данные по банковским счетам. Первый их заход был очень успешным, многие пострадали. А второй раз их быстро прикрыли", - рассказывает Данильченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который дублирует дизайн и контент официального портала финансового учреждения.